Cameroun : fin des élections sénatoriales sans incident majeur

Selon le ministre de l’Administration territoriale et le directeur général des élections, le scrutin s’est déroulé dans la paix et la sérénité.

Elections Cameroon et l’administration sont unanimes sur la question. Les élections sénatoriales du 12 mars 2023 n’ont connu aucun incident dans les 198 bureaux de vote repartis dans les 58 départements que compte le pays. Le scrutin auquel ont participé 10 partis politiques a débuté à 8h et s’est achevé à 18h. 11 138 électeurs, 843 conseillers régionaux et 10 272 conseillers municipaux, étaient attendus dans les isoloirs dont 8 217 hommes, 2 921 femmes et 770 jeunes.

Au terme de l’élection, le ministre de l’administration, « globalement, l’élection des sénateurs s’est déroulée ce dimanche dans un climat de paix et de sécurité dans toutes les circonscriptions administratives. Plus de 3 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités par le ministère de l’Administration territoriale. Ils ont sillonné les 10 régions du pays.

Pour l’instant, les autorités administratives des 58 départements du pays ne signalent aucun fait majeur de nature à porter atteinte à la crédibilité des résultats de ce scrutin lorsqu’ils seront publiés les instances compétentes (…) Je demande à tous les partis politiques ayant pris part à cette élection d’attendre les résultats officiels et de les accueillir dans un esprit de fairplay et de maturité politique », a déclaré Paul Atanga Nji dimanche en soirée.

Pour sa part, le directeur générale des élections a fait le point de la journée de vote. « Le scrutin en vue de l’élection des sénateurs de ce jour s’est tenue dans de bonnes conditions dans tous les chefs-lieux des départements des 10 régions. (…) le matériel électoral, les documents électoraux et le matériel anti-Covid étaient disponibles dans les bureaux de vote. Les présidents et membres des commissions locales des votes étaient présents dans les bureaux de vote. Ils ont assuré le bon déroulement du vote des électeurs sénatoriaux dans la sérénité, le calme (…) Aucun incident majeur n’a été signalé durant le vote », a déclaré Erik Essousse dimanche soir.