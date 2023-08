Cameroun-financement des PME : l’Etat garantit 200 milliards de FCFA

La convention de garantie de portefeuille entre l’État du Cameroun , les établissements de crédits et les établissements de Microfinances a été signé ce 16 août 2023 à Yaoundé entre les principaux acteurs.

200 milliards de garantie pour le financement des Petites et moyennes entreprises. La cérémonie était présidée par Louis Paul Motaze, Ministre des Finances représentant l’État du Cameroun en compagnie du Ministre Délégué auprès du Ministre de L’ Économie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Paul Tasong, du Vice-président de L’ Association Professionnelle des Établissements de Crédits du Cameroun (Apeccam) du Secrétaire Général de l’Association Nationale des Établissements de Microfinances du Cameroun (Anemcam) devant l’ensemble des responsables des Banques et Établissements de Microfinances.

Selon le ministère des Finances, cette convention consacre la mise en œuvre effective de la Facilité de Garantie de l’État aux entreprises, telle que prévue par la Loi de Finances 2023 habilitant le Gouvernement à accorder l’aval de l’État aux établissements publics et entreprises publiques et privées, au titre des emprunts intérieurs pour un montant global de 200 milliards de FCFA.

Selon la SFI, alors que les MPME sont un moteur essentiel de la croissance du secteur privé au Cameroun, représentant près de 100% des entreprises formellement enregistrées et près de 60% de l’emploi formel du pays, leur accès au financement demeure un défi. « Les segments dont les besoins en la matière sont mal desservis, tels que les entreprises appartenant ou dirigées par des femmes, sont confrontés à des contraintes de crédit encore plus strictes », souligne la filiale de la Banque mondiale.