Cameroun: Finexs Voyages « disposée à assumer ses responsabilités » après la bastonnade à mort d’un gendarme (PDG)

Par Edmond Felix Etoundi Pierre, président-directeur général de Finexs Voyages

Communiqué

Dans la nuit du mercredi 22 juillet 2020 entre 21h et 21h30, deux messieurs se sont présentés aux portes de nos toilettes logées au fond de notre agence de Douala-Akwa (Douche) avec les manifestations de besoins pressants.

Face à cette urgence physiologique naturelle, les portes à commandes automatiques leurs seront ouvertes à partir d’un bouton à cet effet par notre agent en poste, sans acquittement préalable des frais exigibles de 100 F CFA. Une fois le besoin assouvi et hors des toilettes, ils opposeront une fin de non-recevoir aux demandes d’honorer leurs engagements formulées d’abord depuis l’intérieure puis à l’extérieur des toilettes par l’agent en poste.

S’en suivront alors des échanges verbaux qui deviendront houleux par la suite avant de dégénérer en échauffourées entre les deux individus d’une part, et d’autre part les jeunes agents préposés à l’entretien de nos toilettes.

Dans cette confusion, un des jeunes agents d’hygiène va se saisir d’un morceau de bois avec lequel il va asséner un coup à l’un des individus qui, malheureusement, perdra connaissance sur le coup avant de succomber des suites des blessures ainsi que donne à voir une vidéo de nos propres caméras de surveillance.

Durant tout le déroulement de cet événement douloureux, aucune des parties : ni les jeunes proposés à l’entretien des toilettes, ni les deux jeunes individus n’ont cru bon devoir saisir le responsable assurant la permanence à l’agence à cette heure tardive où l’activité est close et donc, la maturité aurait permis d’éviter ce drame qui nous attriste profondément.

D’ores et déjà, tous les agents de Finexs Voyages impliqués dans ces échauffourées sont en détention ainsi que l’ensemble du personnel de nuit présent à l’agence au moment de la survenue de ce drame jusqu’au chef d’agence de Finexs de Douala déjà à son domicile au moment des faits.

Finexs Voyages collabore pleinement à l’enquête diligentée par les services compétents de la légion de gendarmerie du Littoral et réaffirme sa disponibilité à œuvrer à la manifestation de toute vérité.

Pour sa part, Finexs Voyages reste disposée à assumer ses responsabilités dégagées dans les conclusions du traitement de cette affaire par les instances habilitées en la matière.

La direction générale de Finexs Voyages et l’ensemble de son personnel, tout en déplorant la survenue de ce tragique événement, adresse ses sincères et vives condoléances les plus attristées à l’ensemble de la grande famille des Forces de défense et de sécurité de notre beau pays le Cameroun et plus particulièrement au corps de la gendarmerie nationale auquel il va se révéler que la famille appartenait ainsi qu’à sa famille biologique de même qu’à l’ensemble du peuple heurté par le dénouement, aux antipodes du respect des droits de l’homme, de cette affaire.

Pour honorer la mémoire de l’illustre disparu, le personnel de Finexs Voyages resté mobilisé, n’a pas pu être au service de sa clientèle ce 23 juillet 2020 ; et s’excuse auprès de celle-ci pour des désagréments causés par cette malheureuse situation.

Fait à Douala, le 23 juillet 2020

Edmond Felix Etoundi Pierre, PDG.