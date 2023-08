Cameroun-Flambée des prix : lancement d’une vente promotionnelle des fournitures scolaires

Le ministère du Commerce en partenariat avec des entreprises dites citoyennes ouvre une opération de vente de fournitures et de denrées de grande consommation à Yaoundé.

Les parents et les élèves préparent la rentrée scolaire du 04 septembre prochain dans un contexte de flambée des prix sur le marché. Selon certains parents d’élèves qui ont fait le tour des marchés de fournitures, les prix de cahiers, stylos et autres matériels didactiques sont en hausse de 50 FCFA, 100 FCFA ou plus encore.

Pour un peu alléger la charge de cette augmentation sur le marché, la délégation régionale du Commerce pour le Centre organise une campagne de vente promotionnelle des fournitures scolaires et des denrées alimentaires. Elle s’étendra du 21 août au 03 septembre 2023, veille de la rentrée scolaire. L’opération se déroulera à l’esplanade du boulevard du 20 mai où vont se rassembler des libraires et autres distributeurs de produits de grande consommation ayant accepté de vendre à des prix moins élevés que ceux pratiqués dans des librairies et autres commerces.

Baptisée « rentrée commerciale », l’opération dite spéciale se fait depuis quelques années lors des grands rendez-vous nationaux. Elle vise à faciliter la tâche aux parents d’élèves à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Les couches les plus défavorisées sont les plus visées.

Dans un communiqué en date du 10 août dernier, le délégué régional du Commerce pour le Centre, Romuald Ombede Nama explique que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale contre la vie chère. Il assure que le ministre du Commerce a instruit les délégués des neuf autres départements de la région du Centre en dehors du Mfoundi, d’organiser cette opération spéciale dans leurs circonscriptions respectives.