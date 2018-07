Cameroun : la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC entre en gare le 07 juillet

Lancée le 29 juin par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana et organisée par le Réseau des femmes actives de la CEMAC (REFAC), la Foire Transfrontalière Annuelle de la CEMAC (FOTRAC) se poursuit à Kyé-Ossi (Sud-Cameroun).

Placée sous le thème «Célébrons l’intégration régionale, la paix et la sécurité par la solidarité des peuples», la 9ème édition de ce rendez-vous d’affaires connaît jusqu’à l’heure actuelle une affluence importante. Administrations, chambres consulaires, organisations internationales, chancelleries, instituts de recherche, opérateurs économiques, la FOTRAC regroupe les acteurs de développement de tous les pays de la CEMAC. En effet, les activités de ladite foire reposent sur des expositions-ventes dans le village aménagé pour la circonstance. Notons également que des espaces d’échanges et de promotion, sont animés au jour le jour par des exposants ouverts à des partenariats pouvant aboutir à des joint-ventures. Aussi, les femmes venues de tout bord, se forment à la transformation et à la conservation des produits agro-pastoraux. Et même à l’usage des armes légères et de petits calibres. Tout ceci, pour une meilleure sensibilisation à la prévention des conflits et à l’instauration de la paix et la sécurité en Afrique.

La FOTRAC promeut l’intégration socio-économique et le développement du continent africain. Mais en plus de cela, elle offre des espaces de détente et de divertissement pour le bonheur de tous. Ainsi, gastronomie, jeux et danses sont mêlés à cette ambiance pour plus de convivialité sur le site. Avant sa fermeture imminente le 07 juillet prochain, aura lieu la 3è édition de Miss intégration CEMAC pour les jeunes filles âgées de 18 à 25 ans et originaires d’Afrique centrale.