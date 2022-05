Cameroun : Fon Angwafor III, vice-président du Rdpc est mort

Le premier vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) est décédé samedi 21 mai 2022 au Palais du roi de Mankon à l’âge de 97 ans.

Le Cameroun perd un bâtisseur de l’unité au lendemain de la célébration du 50è anniversaire de l’Etat unitaire. La population de Mankon dans la région du Nord-Ouest pleure son chef. Le 20è monarque de cette chefferie située dans le Nord-Ouest range ses attributs à jamais après 97 ans de vie passés sur terre. Vice-président du Rdpc depuis 37 ans, Fon Solomon Anyeghamotu Ndefru Angwafo. A été aussi membre du parlement de 1962 à 1988.

Fon Angwafor III a exercé comme ingénieur en agriculture au Nigéria à l’époque coloniale avant de retourner au Cameroun. Depuis son retour, l’homme politique a participé aux grandes transformations de l’Etat qui ont abouti à la réunification, à l’avènement de l’Etat unitaire en 1972, ainsi qu’au retour du multipartisme dès 1990.

Considéré comme apôtre de la paix, il aura beaucoup milité pour l’unité du Cameroun, la non-violence et le dialogue. Cela s’est ressenti au début et au cours de la crise anglophone qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis 2016. C’est à juste titre que le gouverneur de la Région du Nord-Ouest lui rend un hommage.

« Au début de la crise, il s’est résolument engagé derrière le chef de l’Etat pour maintenir l’unité et la cohésion dans notre région et le pays en général en prenant des positions fermes contre ceux qui avaient décidé de défier le pays. Il s’agit d’une icône de l’unité nationale qui fut d’abord un politique local dans l’ancien Cameroun occidental avant d’être parlementaire. Il s’agit là d’une énorme perte non seulement pour la région du Nord-Ouest pour le Cameroun et au-delà des frontières. Il était reconnu comme un homme de paix », a déclaré Adophe Lele Lafrique à la Crtv.