Cameroun/Football : à cause du Covid-19 la saison prochaine se jouera à 20 Clubs

C’est l’une des décisions majeures prises ce 12 mai 2020 par le Bureau du Comité Exécutif de la Fécafoot.

La Saison 2020 – 2021 se disputera à 20 clubs. Décision à l’issue des concertations en vidéoconférence entre l’association des présidents de clubs, le Bureau du Comité Exécutif de la Fécafoot et le Comité technique transitoire qui organise les championnats de Ligue 1 et 2.

L’on retient qu’aucun club de Ligue 1 ne club ne sera relégué en division inférieure. « En dérogation aux dispositions du Règlement du championnat Elite One saison 2019-2020, les clubs relégables et respectivement classés aux 15eme, 16eme, 17eme et 18eme places sont maintenus en championnat Elite One », peut-on lire dans le communiqué qui sanctionne la concertation.

Ainsi le championnat de Ligue 1 se jouera à 20 clubs la saison prochaine. Les 18 clubs seront complétés par deux autres, notamment le champion de la Ligue 2 et son second. « En application des dispositions du Règlement du championnat professionnel Elite Two, saison 2019-2020, les clubs respectivement classées 1er et 2eme dudit championnat, sont promus en championnat professionnel Elite One dès la saison 2020-2021 ».

Rappelons que l’autre mesure phare de la concertation de ce mardi est le sacre de PWD de Bamenda comme champion en première division masculine avant la fin de la saison. Tandis que Astre de Douala remporte le championnat de Ligue 2 et Louves Minproff est au sommet chez les dames.