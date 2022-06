Cameroun-football: Astres fait tomber Panthère et maintien sa place de leader

Pour la 17ème journée de la MTN Elite 1, le club de Douala s’est imposé 2-0 et creuse l’écart avec ses poursuivants.

Les Astres de Douala sont décidément revanchards. Depuis leur défaite en finale de la Coupe du Cameroun contre PWD de Bamenda, les brésiliens de Bépanda ont puisé la motivation pour se rattraper en championnat. Leader de la Poule A, l’équipe ne cesse de confirmer ses performances. Et elle l’a encore fait hier (31 mai 2022). On jouait la 17ème journée de la MTN Elite 1. Opposés à la Panthère du Ndé, les Astres de Douala ont arraché les trois points de la journée sur le score de 2-0. Dans un match riche en intensité et aggressivité, c’est l’équipe la plus réaliste qui s’en est sortie victorieuse.

Ça ne pouvait pas être mieux pour Astres. Au delà de sa victoire, ses deux poursuivants, Canon de Yaoundé et Apejes de Mfou, dans le match qui les opposait, se sont séparés sur un match nul (1-1). L’autre bon point de la journée est la remontée en haut du tableau de la Colombe sportive du Dja et Lobo. Avec son match nul face à Djiko FC (1-1), la Colombe s’envole à la 4ème place et son adversaire du jour caracole à la 6ème place. Et au milieu d’eux, c’est Union de Douala. Les blancs et verts, ont cloué le Racing FC de Bafoussam à la dernière place du classement en les battants 2-1. Stade Renard de Melong quant à lui, a maintenu sa position au septième rang en battant le 10ème, Fauve Azur (3-1).

Dans la poule B, c’est du surplace. Eding Sport de la Lekié reste leader grâce à sa victoire sur Bamboutos, cinquième (2-1). Son dauphin, Coton Sport de Garoua s’est séparé dos à dos avec le huitième, New stars de Douala (0-0) et le troisième, Fovu club de Baham, a pris le dessus sur Renaissance de Ngoumou, 11ème au classement (1-0). La rencontre entre le quatrième, Avion Academy et le dixième, Dragon, s’est achevé sur le score de 2-2. Un autre match nul mais avec un score vierge, est celui de PWD de Bamenda et Yafoot qui occupent la sixième position et la neuvième, respectivement. Dans le match d’UMS de Loum contre OFTA de Kribi, l’équipe de Loum est remonté à la septième place avec sa victoire 3-1 l’équipe de Kribi, qui reste dernière de la poule B.

Programmation de la prochaine journée