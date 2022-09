Cameroun-football : augmentation des salaires des joueurs du championnat national

Il s’agit d’une décision de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) qui demande aux clubs de doubler le revenu mensuel de chaque joueur.

La date du 01 septembre 2022 restera gravée dans la mémoire des footballeurs camerounais. C’est en ce jour que le Secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Djounang Blaise a informé les présidents des clubs des championnats professionnels MTN Elite One, Two et ceux de la Guinness Super League de l’augmentation du salaire minimum des joueurs.

Dans la circulaire, le SG de la fédération indique par exemple que les joueurs du championnat MTN Elite One doivent désormais toucher minimum 200.000F au lieu de 100.000F comme par le passé. Pour ceux de la MTN Elite Two passent de 50.000F à 100.000 et les joueuses de la Guinness Super League vont désormais avoir comme rémunération 100.000F.