Cameroun-Football : bras de fer entre Samuel Eto’o et les présidents de clubs

Sur la question des salaires des joueurs, la Fécafoot pointe du doigt la responsabilité des présidents de clubs quand ces derniers renvoient la faute sur la Fédération.

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), Samuel Eto’o Fils et les présidents des clubs du championnat national de football sont en désaccord. On se souvient qu’en septembre 2022, le Secrétaire général de la Fécafoot, avait informé que le salaire des joueurs de MTN Elite 1 était passé de 100.000F à 200.000F et celui de MTN Elite 2 de 50.000F à 100.000F.

Ces dernières semaines, de nombreux joueurs ont continué à se plaindre d’arriérés de salaires, notamment à la Fécafoot. Ce qui a fait sortir le président de la fédération de ses gongs, s’appuyant sur la subvention que son institution accorde aux clubs,

« L’argent qu’on vous donne c’est pour payer les joueurs. Parce que quand vous les vendez, les joueurs ne touchent pas leur quote-part, c’est votre business. C’est comme un cheval de course, il faut bien l’entretenir, parce qu’il vous fait gagner des primes. Et dans ce cas, les joueurs vous rapportent beaucoup d’argent. », a déclaré l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun dans une vidéo publiée par nos confrères d’Allez les Lions.

« Nous n’entrons pas dans votre gestion. Mais la nôtre, à la Fédération, celle du comité exécutif dont j’ai l’honneur de présider, Nooon, on justifie ! On justifie. Alors, au lieu de passer le temps dans les chaînes de radios, dans les chaînes de télévision, de jouer les intéressants, prenez 30 minutes de votre temps, allez à la banque, récupérez le relevé bancaire, vous nous envoyez ça, » souligne Samuel Eto’o Fils.

Une sortie qui n’a pas été du goût de George Neba Shu, président de Rangers FC Bafut, « Mon club dépense 6 millions de salaire par mois pour les joueurs. Hier j’ai reçu 4 millions de la fédération dans mon compte bancaire, alors que je paye les joueurs depuis plusieurs mois. Si la fédération n’a pas d’argent, qu’on nous dise de nous débrouiller. Je dépense des centaines de millions chaque année pour gérer mon club; la fédération a promis 23 millions, le championnat a débuté depuis plus de 5 mois, je n’ai reçu que 10 millions 300 mille au total Jusqu’à Aujourd’hui. Je dépense 75 mille tous les jours pour les primes d’entraînements depuis Juillet… On dit qu’on va me donner 23 millions, mais ça arrive en compte-gouttes, » déplore- t-il.

Il voit plutôt en la sortie de Samuel Eto’o un véritable manque de respect, « Samuel Eto’o nous manque de respect, mais il veut qu’on le respecte, ça ne se fait pas. On sait tous qu’il n’y a pas d’argent à la fédération, il doit vous dire la vérité. Si ce n’est pas le cas, pourquoi payer en compte-gouttes ? Vous convenez avec moi que Samuel Eto’o c’est un milliardaire, pourtant il n’a pas un club. On ne se lève pas le matin pour être président de club, alors il nous doit du respect. Il faut qu’il arrête ce qu’il raconte là… J’ai ma société, et c’est la fédération qui vient me dicter comment je paye mes employés ? Ça ne se fait pas. Il fixe le montant qu’il dit qu’il va payer, mais on attend l’argent, l’argent ne vient pas. »