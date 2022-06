Cameroun-football: Coton sport assome OFTA et l’expédie en deuxième division

Deux artificiers dont il faut retenir le nom. Il s’agit de Patient Wassou et de Marou Souaibou. A eux deux, ils ont inscrit six des neuf buts qui ont donné la victoire à Coton sport de Garoua contre OFTA de Kribi. Ils sont respectivement auteur de chacun un hat-trick (trois buts). Ce qui place le compteur but de Patient Wassou à 11 buts en championnat et pour son coéquipier, à neuf buts. Les trois autres buts ont été inscrits par Siddik, Kokolome et Daouda Kamilou.

On jouait ainsi la dernière journée de la saison régulière de la MTN elite 1. Et elle se termine par un cauchemar pour les kribiens. Ils terminent à la 11ème place de leur poule avec 19 points et sont automatiquement relégués en deuxième division.

Durant cette saison, OFTA n’a enregistré que trois victoires, neuf défaites et dix matchs nuls. Dans cette même poule, News stars de Douala va désormais essayer de briller aussi en deuxième division. Ils finissent 12ème avec 18 points. Alors que Coton termine à la deuxième place avec 42 points juste derrière Eding sport de la Lékié qui a 47 points. Les deux équipes sont qualifiées pour les playoffs qui vont se jouer à Garoua.

Ils seront rejoints sans doute par les Astres de Douala et le Canon sportif de Yaoundé, respectivement première et deuxième de la poule A. Bien qu’au sein de cette poule on soit encore à la 21ème journée, tout semble déjà être joué.

Le premier, Astres de Douala compte 47 points grâce à ses 14 victoires en 21 matchs, cinq nuls et deux défaites; quand son poursuivant, Canon de Yaoundé enregistre 38 points dû à 11 victoires obtenues, cinq défaites et cinq matchs nuls.

Par contre, dans la zone rouge, Racing de Bafoussam a son sort déjà scellé avec neuf points pour 13 défaites déjà enregistrées, six matchs nul et une seule victoire. Juste devant Racing et toujours relégable, c’est le Tonnerre Kalara Club, avec ses 13 points. Cette saison, le TKC a comme Racing connu 13 défaites, mais a réussi à gagner quatres matchs et à faire quatres matchs nuls.