Cameroun-Football féminin : Flora Kameni, Claire Kibinde et Brenda Tabe, trois talents locaux en toute puissance

Alors que l’équipe nationale de football féminin du Cameroun connait une transition générationnelle, le championnat local offre un aperçu des potentielles futures stars des Lionnes indomptables. Parmi cette cuvée d’officiers de réserves, les 3 meilleures buteurs actuelles de la Guinness Super League font office de valeurs à suivre.

Le championnat d’Elite de football féminin rendu à sa 4e journée a offert au cours des deux dernières semaines d’alléchantes rencontres. Des matchs âprement disputés, un spectacle salué des spectateurs et surtout des buts. De quoi mettre en lumière des vedettes souvent méconnues de notre football local, potentiels atouts de l’équipe nationale fanion.

Flora Kameni

Attaquante de Louves Minproff, Alice Flore Kameni Djientseu, 20 ans, est sans aucun doute la joueuse la plus en vue de ce début de championnat. Avec 7 buts à son actif en 4 rencontres, l’internationale junior affole les compteurs. Flore Kameni a résolkement tapé dans l’œil des spectateurs lors de la rencontre de la 3e journée ayant opposé Louve à Renaissance de Figuil. Un match qui s’est soldé sur le score de 12 buts à 0 et au cours duquel la jeune joueuse a marqué à sept reprises. A l’issue de la rencontre, la médaillée d’argent des jeux africains de 2019 a annoncé les couleurs. « Être meilleure buteuse ? Toujours, c’est l’objectif, comme chaque année. Je vais enchaîner match après match et on fera les comptes à la fin. » a-t-elle déclaré au micro de la presse. Elle sait néanmoins que la concurrence sera rude avec Eleane Bibout, pichichi la saison dernière, qui compte déjà quatre buts lors de cet exercice.

Claire Kibinde

Pour la deuxième saison d’affilée, claire Kibinde, 18 ans, est l’atout offensif de son club Eding Filles. Auteur de 5 buts jusqu’à présent, la jeune attaquante est en passe de faire aussi mieux que la saison dernière à l’issue de laquelle elle avait été sacrée meilleure révélation de son club. Lors de la rencontre comptant pour la … journée du championnat ayant opposé Eding fille à Renaissance, Claire Kibinde a su faire apprécier toute sa technique en se jouant de la défense adverse à 4 reprises, pour un score final de 5 – 0. Son entraineur Odou Kpoumie ne tarit d’ailleurs pas déloge sur ce talent à l’état brut, qui pourrait faire la joie des sélections nationales dans un futur proche. « Nous connaissons ses qualités. Nous allons continuer à l’encadrer afin qu’elle puisse donner le meilleur d’elle-même à chaque fois, comme ce fut le cas ce soir », a-t-il confié aux hommes des médias à l’issue de la rencontre.

Brenda Tabe

L’internationale u-20 de Awa Filles Brenda Tabe est la troisième mousquetaire qui complète le tableau des footballeuses les plus en vue en ce début de championnat. A 18 ans, Brenda Tabe Ebika est devenue la meilleure buteuse de tous les temps du club avec 34 réalisations en 3 ans de présence dans les effectifs d’Awa. Tabe a devancé Eliane Bibout qui a conservé le record du meilleur buteur de tous les temps pendant quatre ans après avoir atteint le record de 33 buts pour le club en 2018. Une performance qui a attiré les regards de la Confédération africaine de football, qui lui a dédié article sur son site officiel. « Je travaille dur pour être meilleure à chaque match et être au mieux de ma forme. Il n’y a aucune pression à marquer des buts ou battre des records ici. Le véritable objectif est de gagner des titres chaque saison mais cette saison en particulier, nous voulons la pimenter avec une performance honorable en Ligue des champions de la CAF. C’est notre objectif. Un bon parcours en Ligue des champions de la CAF, Guinness Super League et un titre en coupe du Cameroun sera plus important pour le club. Et si je reste concentré, je marquerai toujours des buts », a -t-elle expliqué.