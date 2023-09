Cameroun-football : la répartition des poules du championnat d’élite

Le tirage au sort effectué ce samedi 23 septembre 2023 au siège de la Fécafoot a dévoilé la composition des poules du prochain championnat d’élite.

Lors de son Assemblée générale, tenue le 11 septembre à Garoua, l’idée de jouer le championnat MTN Elite One en une poule unique n’avait pas été adoptée. La Fécafoot garde donc l’ancien format de deux poules. Ayant décidé de ne réintégrer ni New Stars, ni Panthère en Elite One conformément aux sentences du TAS, la Fécafoot a décidé de n’affilier que 19 clubs.

Après la liste des clubs éligibles à prendre part au Championnat Professionnel MTN Elite One saison sportive 2023- 2024, on connait désormais les différentes poules. Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les Play-offs et les 11 autres équipes s’affrontent à l’occasion des Plays down pour déterminer les 5 équipes qui seront reléguées en MTN Elite Two.

Le kick-off de Elite One 2023-2024 aura lieu le 27 septembre en nocturne au stade militaire de Yaoundé. Fauve Azur contre Victoria United sera l’affiche du match d’ouverture de l’Elite One saison 2023-2024. C’est une rencontre qui promet des étincelles. L’équipe du président Nya Norbert est en stage depuis de nombreuses semaines alors qu’Opopo n’a pas cessé de se préparer depuis le soir de sa montée en Elite One.

Poule A