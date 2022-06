Cameroun – Football professionnel : le chronogramme est connu

Les sites de Garoua et de Yaoundé accueilleront du 27 juin au 6 juillet prochain les barrages devant déterminer les champions et le dernier club relégué en Elite One et en Elite Two.

Avec la fin des matches de la saison régulière, tout est désormais clair en ce qui concerne la fin de saison dans les championnats professionnels de football du Cameroun. La circulaire du Conseil transitoire du football professionnel (CFTP) datant du 22 juin dernier a rendu public le chronogramme des barrages. Une sorte de play-off qui se déroulera du 27 juin et 6 juillet à Garoua et Yaoundé.

Selon le programme communiqué par le CFTP, la capitale de la région du Nord accueillera 10 équipes. Soit, les quatre équipes en lice pour le titre de champion du Cameroun, les deux équipes devant disputer le match d’appui qui va déterminer le cinquième club relégué en Elite two et les quatre candidats pour l’accession en Elite one. A en croire Cameroon tribune, les clubs d’Elite One ouvriront le bal dès jeudi prochain avec les demi-finales croisées au stade Roumdé Adja.

Eding Sport de la Lekié croisera Canon sportif de Yaoundé en lever des rideaux avant le duel entre les Astres et Coton Sports de Garoua. Les deux vainqueurs s’affronteront le dimanche 3 juillet pour le titre de champion du Cameroun 20201-2022. Un trophée assorti cette année, d’une enveloppe de 50 millions de F. Mais avant vendredi prochain, va se jouer le match d’appui entre Yafoot et Panthère. Le perdant de cette rencontre rejoindra Racing, TKC, News Stars et l’OFTA en Elite two la saison prochaine.

En Elite two, les demi-finales croisées auront lieu le 2 juillet. A l’affiche, on aura Léopard de Douala contre Gazelle de Garoua et AS Lausanne de Yaoundé face à l’Aigle Royal de la Menoua. Les deux vainqueurs seront de la prochaine cuvée en Elite One et s’affronteront le 5 juillet en finale.

Le dernier match de la saison est programmé pour le lendemain à Yaoundé au stade de Ngoa Ekellé, As Fap 5ème de la poule B, sera aux prises avec le club qui se classera 6ème de la poule A. Le vainqueur restera en Elite two tandis que le vaincu s’engagera la saison prochaine en championnat régional amateur.