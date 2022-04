Pour diverses raisons, la Commission fédérale d’homologation et de discipline de la Fecafoot a décidé ce 22 avril de frapper ces trois clubs des championnats d’élites.

L’affaire du non-paiement des salaires des joueurs connaît ses premières victimes. Une vague de sanctions a frappé les clubs camerounais vendredi après-midi. L’Union Sportive de Douala et Avion Academy, deux clubs de l’Elite One, ont respectivement été condamné à la relégation en division inférieure pour le non-paiement de salaires de Joseph Bruno Eock et Pierre Franck Ndomo. Mais ce n’est pas tout. D’autres clubs camerounais ont également été sanctionnés durement par la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT.

C’est le cas d’UMS de Loum qui a été épinglé dans l’affaire l’opposant à Jean Jacques Mbassi et condamné à payer une amende d’un million de FCFA pour non-respect des décisions n°002/FECAFOOT/CNRL/2021 du 5 mai 2021 et n°046 /FCF/CNRL/2019 du 19 juin 2019 de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) de la FECAFOOT. La relégation en division inférieure pour les mêmes causes a également été prononcée.

Unisport de Bafang, qui évolue en l’Elite two, quant à lui, écope d’une amende de 200 000 FCFA assorti d’une relégation en division inférieure dans l’affaire l’opposant Thierry Bedime Dikombwe. Aigle Royal de la Menoua fait face à la même sanction qu’Unisport du Haut Nkam dans l’affaire l’opposant à Michel Brice Fongang Nganbou.

Dans la série de décisions qui ont été rendues par la FECAFOOT ce vendredi, figure celle condamnant Avion Academy dans l’affaire l’opposant à son ancien pensionnaire Pierre Franck Ndomo.

Comme Union Sportive de Douala, Avion Academy est rattrapé par la patrouille. Épinglé pour une affaire de salaire impayé à l’encontre de Pierre Franck Ndomo. Une requête avait été déposée par le SYNAFOC et avait conduit, le 29 décembre 2020, à la condamnation d’Avion par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) dans l’affaire l’opposant à NDOMO Pierre Franck. La décision n’ayant pas été exécutée par le club, une nouvelle requête a été déposée par le Synafoc le 24 janvier dernier.

Avion Academy peut éviter la relégation

Toujours ce vendredi 22 avril, la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de FECAFOOT statuant sur le cas à infliger une amende de 100. 000 FCFA à payer par Avion Academy Football Club pour non-respect de la décision n°016/FECAFOOT/CNRL/2020 du 29 décembre 2020 de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL) de la FECAFOOT. Elle a également sanctionné le club par la relégation en division inférieure pour la même cause.

A l’image des sanctions prononcées à l’encontre d’Union Sportive de Douala et UMS de Loum, Avion Academy à l’opportunité de contester la décision comme le précise la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline de la FECAFOOT « Avertit Avion Academy qu’elle peut rejeter les sanctions proposées et demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans les cinq (05) jours suivant la notification desdites sanctions proposées, faute de quoi elles deviendront définitives et contraignantes conformément à l’article 54 alinéa 3 du Code Disciplinaire de la FECAFOOT du 13 juillet 2021. »