Cameroun : Fovu et Coton Sport vont à la conquête de la Super Coupe

Le stade de la Réunification à Douala accueille ce dimanche 1er octobre la rencontre Coton Sport de Garoua contre Fovu de Baham.

La Super Coupe du Cameroun, appelée aussi le Trophée des champions, est une compétition camerounaise annuelle et officielle de football organisée par la Fécafoot. Programmé en ouverture de la saison et disputé sur un match simple, il oppose le champion de Cameroun en titre de l’Elite One au vainqueur de la Coupe du Cameroun.

Après leur victoire lors de la 62ème finale de la Coupe du Cameroun, Fovu de Baham est déterminé à continuer sur sa lancée. Le président Dieudonné Kamdem vise un doublé pour motiver son équipe avant la première journée du championnat. Le trophée des champions est l’objectif ultime pour eux.

Cependant, Emmanuel Ndoumbe Bosso et ses joueurs de Fovu savent qu’ils ne seront pas épargnés. Affronter un adversaire tel que Coton Sport nécessite une préparation minutieuse. Heureusement, l’entraîneur connaît bien son adversaire, qu’il a déjà entraîné par le passé. Néanmoins, de nombreux changements sont survenus depuis lors.

Nous pouvons nous attendre à un affrontement de styles avec le nouvel entraîneur français, Daniel Bread. Son premier match avec l’équipe a été désastreux, conduisant Coton Sport à une élimination précoce lors des préliminaires de la Ligue des champions de la Caf. Il est donc déterminé à ne pas perdre un deuxième match.

Initialement prévue à Limbe, dans la région du Sud-Ouest, la Super Coupe entre Fovu et Coton Sport a été délocalisée au stade de la Réunification. Cela offre une occasion aux galactiques du Nord d’oublier leur échec de l’année dernière contre Bamboutos FC, ainsi que leur élimination précoce en compétition africaine interclubs.