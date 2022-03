Cameroun-France : de nouveaux axes de coopération scientifique se dessinent

Le Centre national de la recherche Scientifique (Cnrs) de France a rendu une visite de prise de contact à l’Institut de recherches géologiques et minières (Irgm) mercredi 16 mars 2022.

Les scientifiques de l’un des plus grands centres de recherche au monde installé en France, envisagent de renforcer les liens avec ceux du Cameroun. Une délégation du Cnrs, considéré comme le plus grand centre de recherche scientifique de l’Europe est au Cameroun. Elle étudie les contours de la création d’une annexe du Cnrs France au Cameroun, laquelle servira de point focal en Afrique. Il est ainsi question d’identifier les axes de coopération afin de formaliser les liens.

Dans cette perspective, les membres de cette délégation sillonnent les institutions et structures de référence en charge de la recherche scientifique au Cameroun. A cet effet, sous la conduite du directeur général délégué à la science Alain Schuhl, la mission a rendu une visite de prise de contact ce mercredi 16 mars 2022 à l’Institut de recherches géologiques et minières (Irgm) sis au quartier Nkolbisson à Yaoundé.

Cette rencontre aura permis à la délégation du Cnrs France de « bien comprendre les domaines d’excellence l’Irgm pour définir et construire après les collaborations avec eux sur la base des coopérations qui sont déjà existantes. Il y a déjà un à trois projets où le Cnrs intervient avec nos partenaires français comme l’Ird ». Ainsi a confié Alain Schuhl, chef de la délégation du Cnrs au sortir de la réunion tripartite Cnrs-Irgm-ministère de la Recherche scientifique et de l’Innovation qui s’est tenue à huis clos.

A la suite de cette prise de contact, le directeur de l’Irgm, (établissement public à caractère scientifique créé en 1974 et comprenant sept centres et 31 laboratoires), entend poursuivre la réflexion et les discussions avec ses visiteurs.

« Nous leur avons expliqué ce que nous faisons et ce que nous voulons faire dans le futur. Ils nous ont dit ce qu’ils font. C’est sur cette base que nous allons établir les domaines de coopération et d’assistance. Au cours des échanges, plusieurs domaines d’intérêt commun se dégagent et nous allons y réfléchir à la suite de cette visite. La décision viendra après des discussion et l’entente sur les projets d’intérêt commun en vue du développement du Cameroun », a confié Dr Joseph Victor Hell, directeur de l’Irgm.

Ces réflexions s’inscrivent dans la volonté partagée par les deux structures d’étendre leur champ de coopération.

Pour mémoire, le Cnrs est un organisme public de recherche pluridisciplinaire créé en 1939 et placé sous la tutelle du ministère français de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il fonctionne avec près de 3,8 milliards d’euros de budget, 32 000 chercheurs et plus de 1100 laboratoires.

A l’issue de cette visite, ce sont les contours d’un partenariat plus enrichi qui se dessinent au profit des progrès scientifiques et du développement.