Cameroun-Francophonie : les enjeux de l’employabilité exposés en conférence

Le Centre d’employabilité francophone de la capitale économique vient d’organiser une conférence débat pour outiller les participants sur le sujet.

« Comment travailler son employabilité ? Enjeux en contexte francophone : guide pratique ». C’est le thème sous lequel les organisateurs ont placé la rencontre du 23 mars, qui s’est tenue dans le cadre de la journée internationale de la Francophonie célébrée le 20 mars dernier. L’objectif étant d’informer les cibles sur les outils et attitudes à développer dans le but de mieux développer son employabilité en contexte francophone.

Pour entretenir le public, deux personnalités ont constitué le panel. Il s’agit du Dr Biloa Essimi, économiste du travail et spécialiste des questions de pauvreté et du chômage en zone francophone ; et du Dr Fred Eka, spécialiste de l’économie de développement. Les travaux se sont déroulés sous la modération du Dr Jacob Belinga.

Au terme des interventions et des échanges, les participants ont bénéficié de meilleurs outils et connaissances adéquats pouvant les servir à booster et améliorer leur employabilité en contexte francophone.

Ainsi, « cette conférence nous a permis de réaliser que la compréhension du marché de l’emploi est particulière en Afrique francophone par rapport aux autres régions. Par conséquent, son approche doit aussi être adaptée à ses réalités et à la culture qui y règne », a déclaré Leila Hassan, étudiante en licence Marketing digital et E-Commerce à l’ESSEC de Douala, participante aux travaux.