Cameroun : Freddy Tchala désormais directeur général de Activa

Le concerné a fait une publication sur son compte professionnel LinkedIn pour annoncer cette promotion.

Activa Cameroun a un nouveau Directeur, il s’agit de Freddy Tchala. Avant Activa il été Partenaire de gestion à Oyem Management Intelligence & Engineering.

En 2019, le Camerounais annonçait sa démission du poste de DG de MTN Côte d’Ivoire, qu’il occupe depuis 4 ans (à la date de l’annonce). Selon un communiqué officiel publié par le groupe sud-africain des télécoms à l’occasion, cet ancien étudiant de l’Université catholique de l’Afrique centrale basée à Yaoundé a décidé de démissionner pour des « raisons personnelles ».

Freddy Tchala était à la tête de MTN Côte d’Ivoire depuis 2015. Ancien DG de MTN Guinée Conakry, de septembre 2008 à juillet 2011, puis de MTN Congo, il remplaçait à ce poste le Belge Wim Vanhelleputte démissionnaire. Freddy Tchala avant de rejoindre Abidjan avait travaillé pour la British American Tobacco où il a occupé le poste stratégique de Brand Manager de janvier 1999 à avril 2002. A l’Ucac, il a étudié le Marketing, les Sciences sociales, les Finances et même l’Économétrie. A Mtn depuis 2002 (MTN Cameroon), il a été Trade Marketing Manager (septembre 2002-janvier 2004), Custom Segment Manager (de janvier 2004 à septembre 2005) et directeur Marketing de 2005 à Octobre 2008.

En 2015, le jury de la compétition ATP Awards, qui récompense les entités et personnalités qui se sont distinguées dans le secteur des télécommunications, a désigné Freddy Tchala comme étant le meilleur manager africain des télécoms de l’année. Il récompensait ainsi son travail à la tête de la filiale de MTN au Congo Brazza.

Il arrive à Activa au moment où, selon des données provisoires publiées par l’Association des sociétés d’assurances du Cameroun (Asac), le chiffre d’affaires (primes totales émises) du marché de l’assurance non-vie au Cameroun est ressortie à 166 milliards en 2022, en hausse de 8,83%.

Ce progrès est attribué principalement à une hausse des primes dans les branches Maladie et Responsabilité civile automobile qui ont culminé à 78,6 milliards de FCFA contre 71,21 milliards en 2021, soit une hausse de 10,4% en glissement annuel. Baisse de l’activité par contre sur les catégories Incendie et risques annexes (15,8 milliards en 2022 contre 19,49 milliards en 2021), Incidents individuels (1,1 milliard contre 7 milliards en 2021) et Corps maritimes (4,6 milliards contre 7,3 milliards en 2021) qui ont tiré l’activité vers le bas.

Par compagnie d’assurances, des 17 actives sur le segment non-vie, 4 concentrent plus de 45% du chiffre d’affaires. Axa, filiale camerounaise du Français Axa, arrive en tête avec 22,3 milliards FCFA. La compagnie dirigée par Thierry Kepeden, par ailleurs président de l’Asac, affiche une performance en hausse de 3,93%. Elle est secondée par la panafricaine Activa Assurance avec un chiffre d’affaires de 18,5 milliards de FCFA contre 17,2 milliards à la même période l’année précédente. Chanas Assurances (18,02 milliards de FCFA) et Saar assurances (17,01 milliards) complètent cette liste.