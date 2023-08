Cameroun : Fridolin Nke licencié de l’université de Yaoundé I

Le recteur de la mère des université camerounaises, le Pr. Maurice Aurélien Sosso a signé la décision ce vendredi 11 août 2023.

Le lien contractuel liant Fridolin Nke à l’université de Yaoundé 1 est désormais coupé. Celui qui était jusqu’ici chargé de cours au département de philosophie à la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de cette institution universitaire sous le matricule 548 743-N est mis à la porte. L’acte du recteur précise qu’« est rompu à compter de la date de signature de la présence décision, le contrat de travail(…) du 04 mars 2015, liant l’université de Yaoundé 1 à monsieur Nke Fridolin, chargé de cours (…) ; ladite rupture entraine licenciement de l’intéressé ».

La sanction est tombée après que Fridolin Nke a été reconnu coupable de plusieurs faits qui lui étaient reprochés. Il est ainsi licencié « pour actes de diffamation ; pour injures ; pour langage ordurier ; pour actes de violence et d’intimidation (menaces de mort) ; pour faute lourde conformément aux articles 34 et 37 du code du travail ; pour faute professionnelle constituée par les manquements du mis en cause à ses devoirs et obligations d’agent de l’Etat conformément à l’article 92(2) du statut général de la fonction publique(…) », entre autres, peut-on lire dans le document qui fait le tour de la toile.

Ces motifs de licenciement ont été invoqués en mi-juillet dernier lorsque l’universitaire a été traduit au conseil de discipline de l’université. Dans une note du recteur, il a été précisé que l’enseignant encourait la rupture du contrat de travail. Dans une mise au point du chef service de l’information et des conférences de la même université, Dubois Onana, il était alors demandé au concerné de fournir la preuve de l’existence réelle de ses diplômes et de son parcours académique. Nous l’avions signalé, il était à un pas du licenciement qui est confirmé aujourd’hui.