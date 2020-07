Cameroun : fuite des épreuves du Bac, des soupçons pèsent sur les proviseurs

Au ministère des Enseignements secondaires et à l’Office du baccalauréat Cameroun (OBC), les premières enquêtes accablent les chefs de centres d’examen, dont certains de la capitale.

Qui est responsable de la fuite des épreuves du baccalauréat 2020 ? Une enquête est ouverte. Au ministère des Enseignements secondaires, l’on semble convaincu que la fuite a été organisée par un chef de centre, à savoir un proviseur.

Une source proche du ministre des enseignements secondaires, indique que « sur la base des images des enveloppes d’épreuves détachées, et qui circulent sur les réseaux sociaux, tout atteste qu’il s’agit d’un acte délibéré d’un chef de centre (proviseur). Il a ouvert les enveloppes sécurisées contenant les épreuves pour ensuite les filmer. Nous le savons parce que l’enveloppe est bien visible avec le scotch sécurisé de l’OBC dessus. Et ça ne peut être l’œuvre que d’un chef de centre, détenteur final des colis d’épreuves qu’il doit conserver et n’ouvrir qu’en présence du chargé de mission ».

Cette thèse est plus ou moins confirmée à l’Office du baccalauréat du Cameroun. Là-bas, même si l’on refuse d’en dire plus, au motif qu’une enquête est en cours, l’un des responsables dédouane néanmoins la responsabilité de l’institution. « Nous avions réussi à juguler le phénomène de « l’eau » aux examens officiels. On en parlait plus depuis. Cet incident interpelle sur la nécessité de renforcer les précautions. Mais avant, il faut que les auteurs de la fuite soient sévèrement sanctionnées ».

Entre temps, le ministre des Enseignements secondaires le Pr Nalova Lyonga, a décidé, dans un communiqué signé du 24 juillet dernier, de faire recomposer les épreuves de Physique, Sciences de la Vie et de la Terre et Chimie, aux candidats au Baccalauréat, séries C, D et TI de la session 2020. Elles sont reprogrammées pour le lundi 3 et le mardi 4 août 2020 dès 7h dans leurs centres de composition.

Le ministre Nalova Lyonga communique par ailleurs que le passage des épreuves du Probatoire de l’Enseignement secondaire général des séries ABI, C. D, E et Tl subira un léger décalage. Les épreuves écrites débuteront le mercredi 5 août 2020 à 7h précises suivant l’ordre de passage initial. Quant aux épreuves initialement programmées les 3 et 4 août 2020, le Minsec indique qu’elles se dérouleront plutôt les lundi 10 et mardi 11 août 2020