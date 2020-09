Cameroun : Gaëlle Enganamouit ouvre une école de sport – étude pour la jeune fille

L’ancienne attaquante des Lionnes indomptables est allée l’annoncer au ministre des Sports et de l’éducation physique le 24 septembre 2020. L’établissement sera ouvert dès la rentrée prochaine dans un quartier situé à la périphérie de la capitale Yaoundé.

Gaëlle Enganamouit marque un but de plus sur le terrain de l’humanitaire. Après la Fondation « Enfant du rail » qui encadre et forme les jeunes filles aux métiers du football, la meilleure joueuse du continent en 2015 s’investit dans l’éducation. A travers un établissement scolaire de sport – étude ouvert aux jeunes filles qui sera opérationnel dès la rentrée scolaire du 5 octobre prochain.

« … La fondation a mis sur pied un groupe scolaire et un collège bilingue qui va accueillir ses pensionnaires qui vont fréquenter gratuitement. Il s’agit du collège Gadenn, on va se voir très bientôt, à la rentrée scolaire », a promis Enganamouit sur les ondes de Radio Tiemeni Siantou 90.5 émettant depuis Yaoundé.

Reçu en audience le 24 septembre dernier par le ministre des Sports et de l’éducation physique, la Lionne a pu vendre son projet au Minsep. « Lui ayant donné l’avis favorable du Gouvernement pour l’encadrement et le soutien d’une telle initiative, j’ai pris congé d’elle et de sa suite en promettant de visiter prochainement les installations du projet situées dans la périphérie de Yaoundé», a résumé le ministre Narcisse Mu.