Cameroun : Garoua célèbre l’an 41 de Paul Biya au pouvoir

A l’instar des autres villes du pays, la ville de Garoua a célébré le 06 novembre 2023, les festivités politiques marquant le quarante et unième anniversaire de l’accession du président Paul Biya au pouvoir.

Du 6 novembre 1982 au 6 novembre 2023, ça fait 41 ans que S.E Paul Biya accédait à la magistrature suprême. A Garoua, dans le département de la Bénoué région du Nord Cameroun, des cérémonies festives et de rencontres ont été organisées. Dont celles placées sous les auspices de Sa Majesté El Rachidine Lamido de Garoua. Sur les réseaux sociaux acquis au parti on pouvoir, il est fait état d’une mobilisation sans précédent.

D’autres poussent le bouchon plus loin en indiquant que, le monarque, « son engagement et sa loyauté aux institutions républicaines et à Paul Biya sont incontestables.» D’autres par contre, veulent savoir s’il voulait : « faire taire les informations malveillantes faisant état de dissensions entre lui et ses sous-chefs ? Ou alors les deux à la fois ? ».

Les moins pessimistes voient plutôt un commandement traditionnel du département uni et unifié autour de Sa Majesté El Rachidine. La cinquantaine de lawans ayant effectué le déplacement pour la circonstance serait se serait déplacé avec des centaines de personnes.