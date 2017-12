Cameroun : un gendarme, accusÃ© du meurtre de trois personnes, arrÃªtÃ© Ã  YaoundÃ©

Ronnie Wamba Takem a été transféré dans la ville de Douala ce mardi 26 décembre 2017.

Ronnie Wamba Takem a été arrêté vers 5h ce mardi 26 décembre à Yaoundé. Il a été appréhendé dans une chambre, dans la ville universitaire de Soa, et transféré sous bonne escorte à Douala. C’est la suite d’un fait divers qui a marqué les esprits le week-end dernier. Ronnie Wamba Takem, gendarme en service dans la ville de Douala (escadron 24 du Port autonome de Douala), est accusé d’avoir tué trois personnes par balle, dans la soirée du vendredi 23 décembre 2017.

Tout aurait commencé aux environs de 19h ce soir-là . Ronnie Wamba Takem, d’astreinte au Port autonome de Douala, est surpris hors de son poste. Ses collègues, la gendarme-major Doudou Liba Elizabeth et le maréchal des logis Ferdinand Baba Toungue, le trouvent à l’entrée du deuxième pont sur le Wouri, soit à un taxi du poste qu’il est supposé occuper. Doudou Liba Elizabeth et Ferdinand Baba Tongue remontent les bretelles à Ronnie Wamba Takem et menacent d’adresser un rapport à la hiérarchie. C’est à ce moment que Ronnie Wamba Takem aurait sorti son arme de service et tiré. Le major Doudou Liba Elizabeth serait morte après avoir reçu quatre balles.

Le forcené a ensuite pris la direction du quartier Makepe-Missoke, pour y trouver Kevine Ngoufack, sa petite amie âgée de 20 ans, qu’il surprend en compagnie de Dany Hermann Azemtsa. Il les abat tous les deux, avant de disparaître dans la nature.

Une vidéo montrant son arrestation circule depuis ce matin. L’arme avec laquelle il avait disparu a également été retrouvée.