Cameroun-gestion des ordures : la CUD crée une Régie de propreté urbaine

La nouvelle structure soutiendra la gestion des déchets dans la ville de Douala.

La communauté Urbaine de Douala propose une nouvelle initiative pour faire face aux déchets sans cesse grandissant dans la ville. Le 21 juillet 2023, Roger Mbassa Ndine, le maire de la ville de Douala a créé par arrêté la Régie de propreté urbaine (RPU). Selon la municipalité, outre la pollution grandissante, ce projet a été motivé par l’incivisme sanitaire des populations avec des conséquences sur la santé et l’environnement.

La Régie aura pour missions principales la collecte des déchets ménagers, inertes et autres types de déchets assimilés aux déchets ménagers, la mise à disposition des bacs de collecte et de leur installation dans les zones cibles, ou la planification et l’organisation des horaires et jours de nettoyage et de collecte des déchets dans les zones cibles de la capitale économique.

La signature de cet arrêté par la CUD intervient plus de six ans après la mise sur pied (2017) d’un système de pré-collecte des ordures ménagères dans la capitale économique du Cameroun, en partenariat avec six mairies d’arrondissement du département du Wouri. Un système qui a montré ses limites au regard de la persistance de l’insalubrité à Douala. À ce jour, la ville produit 2 500 tonnes de déchets solides par jour dont 1 500 à 1 700 tonnes sont ramassées et traitées par Hysacam.