Cameroun : Globeleq au chevet des sinistrés de Mbankolo

L’entreprise est allée ce 1er novembre 2023, remettre des dons aux familles sinistrées installées à la Maison du parti de Nkomkana dans la commune de Yaoundé 2ème.

Les familles des sinistrés de l’éboulement de terrain de Mbankolo séjournant à la Maison du Parti de Nkomkana viennent de recevoir la visite de GLOBELEQ. L’entreprise de production d’électricité à travers des centrales à gaz de Kribi et de mazout de la Dibamba a apporté du soutien aux sinistrés de la catastrophe survenu le 08 octobre 2023 au village Nkol-Etam à Yaoundé. Le directeur général et le personnel sont partis de Douala et de Kribi pour venir donner leur secours.

« Nous avons eu un drame, et on ne peut pas être indifférents. Il n’y a pas de geste suffisant pour atténuer ou calmer cette douleur. Dans la presse, on parle de drame en Palestine, en Israël, mais il faudrait aussi qu’on pense à ce qui arrive à notre balcon ou à notre porte. C’est un geste symbolique. On n’est pas encore allé jusqu’au geste définitif. Le cri que nous adressons avec le maire, c’est le recasement des sinistrés », a déclaré le directeur général de GLOBELEQ Cameroun, Fréderic Didier Mvondo.

Des sinistrés, enfants, jeunes, adultes et personnes du troisième âge, ont reçu des présents de plusieurs natures. Le package est constitué des produits alimentaires et autres produits de première nécessité dont des sacs de riz, des cartons d’huile, des cartons de savon, du matériel de nettoyage constitué de seaux, de raclettes, de cartons d’eau de javel ou encore des kits d’hygiène composés du nécessaire de brossage des dents, du nécessaire de toilette.

Aux jeunes scolarisés, l’entreprise a apporté des fournitures scolaires faites de cahiers, de livres inscrits aux programmes scolaires et du nécessaire pour écrire. Toutes choses qui ont réjouit le maire de la commune de Yaoundé 2è.

« Je suis satisfait par cette action caritative faite par une entreprise citoyenne. C’est vraiment l’occasion pour moi de remercier GLOBELEQ à travers son directeur général et son personnel qui se sont déplacés depuis Kribi et Douala pour être au chevet de ces populations sinistrées. Nous vous remercions du fond du cœur surtout que c’est la première entreprise citoyenne qui se manifeste depuis trois semaines ».

Le maire Yannick Ayissi a davantage loué le geste parce que celui-ci répond aux besoins urgent des jeunes scolarisés. « Votre visite, tout ce que vous avez apporté est louable. Parmi les priorités ici, il y a des enfants qui ont arrêté les études. Ils n’avaient plus de cahiers, ils n’avaient plus de livres. Mais je vois dans vos dons que vous avez pensé à cela. Dieu merci. Pour les adultes, il faut le logement».

Pour les sinistrés, c’est une marque d’attention qui suscite la joie malgré la douleur qui est encore présente après l’éboulement du 08 octobre dernier. En effet, après de fortes pluies, la digue d’un lac artificiel a cédé, provoquant un éboulement en contre-bas. Le bilan officiel fait état de 27 morts, trois disparus, 17 blessés, 52 familles touchées. La délégation de GLOBELEQ, le maire et sa suite ont terminé la cérémonie par une visite des lieux à Mbankolo.