Cameroun-grève des enseignants : le gouvernement fait le point de ses actions

Sept ministres ont tenu un point de presse à l’auditorium du ministère de la Communication le jeudi 28 septembre 2023.

Depuis le 04 septembre 2023, jour de rentrée scolaire pour le compte de l’année scolaire 2023-2024, des enseignants ont repris la grève engagée le 21 février 2022 et suspendue plusieurs fois. Reconduit chaque début de semaine, le débrayage se poursuit malgré le dialogue parfois difficile entre les syndicats, le mouvements informel et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona.

Interpellé avec insistance par les grévistes sur la non mise en œuvre des directives présidentielles du 09 mars 2022, le gouvernement a fait une sortie groupée le 28 septembre pour livrer à l’opinion les actions déjà accomplies dans ce sens.

En effet, le ministre de l’Education de base assure que depuis 2020, au moins 81 308 dossiers du personnel enseignant ont été traités dans son département ministériel. Dans cette dynamique, « en 2020 nous avons traité 6 804 dossiers. En 2021, nous avons traité un total de 13 878 dossiers. En 2022, nous avons traité 27 624 dossiers. En 2023, nous avons traité 33 000 dossiers », déclare le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa qui insiste en disant qu’il n’y a pas de dossier qui traine dans son ministère.

Aux enseignements secondaires, le ministre Pauline Nalova Lyonga tient un propos allant dans le même sens. De 2020 à 2023, au moins 90 000 dossiers du personnel enseignant relevant de son ministère ont été traités. Certains sont encore en cours de traitement. Ce qui participe de la dynamique du gouvernement à mettre en œuvre des actions visant à répondre aux revendications des enseignants.

Une réponse que le gouvernement donne de manière progressive et qui aboutira d’ici peu à l’organisation d’un grand forum sur l’éducation au Cameroun, a annoncé le ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur. Le Pr. Jacques Fame Ndongo a informé que les démarches ont été engagées au titre des préparatifs de cette rencontre dont la date sera bientôt connue.

Quant au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, il assure qu’au cours de l’année 2022, son ministère a reçu 3 812 dossiers des enseignants sortis des écoles normales. 3 177 décrets d’intégration ont été signés. 3 702 matricules ont été générés. Pour le cas des instituteurs contractuels, 11 515 arrêtés d’intégration ont été signés.

Certains de ces actes ont entraîné des opérations de trésorerie que le ministre des Finances a présentées. Selon Louis Paul Motaze, au ministère de l’Education de base par exemple, 13, 585 instituteurs contractuels ont été intégrés en 2022. Son ministère a mis à jour 40 734 avancements d’échelons, de classes pour 22, 107 personnels en janvier 2023. « Sur l’indemnité de logement a été aligné à 3 013 personnels du Minedub en avril 2023 en même temps que la prise en charge de plus de 1 322 nouveaux instituteurs contractuels, des rappels d’un montant de 6 milliards 100 millions ont été entièrement payés entre juillet et octobre 2020 ».

Le ministre des Finances assure de l’intégration de 13 585 instituteurs depuis août 2023. Selon lui, des rappels de 16 milliards 700 millions sont en payement depuis novembre 2022 et à date il ne reste plus que 4,3 milliards à payer sur les 16 milliards. Depuis les instructions du chef de l’Etat, 5 405 nouvelles prises en charge ont été faites au Minedub.

Au total, pour le Minfi, en réponse aux revendications des enseignants, l’Etat a engagé 54 milliards 500 millions de FCFA en faveur de 165 539 rappels d’intégration, allocations familiales, reclassements et avancements.