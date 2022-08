Cameroun : Gwendoline Abunaw, DG d’Ecobank, nouvelle présidente de l’Apeccam

La décision de sa nomination a été prise le 23 juin 2022 au cours de l’assemblée générale de l’Association professionnelle des Etablissements de Crédits du Cameroun (Apeccam).

Gwendoline Abunaw, directrice générale de Ecobank Cameroun et Cluster Cemac du groupe bancaire, est la nouvelle présidente de l’Association professionnelle des Etablissements de Crédits du Cameroun (Apeccam).

Elle vient en remplacement de Alphonse Nafack. Selon le communiqué sanctionnant les travaux, la promue prendra officiellement fonction le 18 août 2022.

En vue « de l’achèvement du mandat du bureau actuel présidé par monsieur Alphonse Nafack ».

Titulaire d’une licence en sciences économiques, Banque et Finance, de l’Université de Buea au Cameroun et d’un MBA en Finance de la London Metropolitan University, elle rejoint Ecobank Cameroun en 2011 en tant que directrice de la Banque d’Entreprise et a ensuite été promue en 2014 à la tête du segment Banque d’Entreprises et d’Investissement pour le cluster Cemac.

En 2015, elle est nommée directrice générale adjointe de Ecobank Cameroun tout en gardant ses autres anciennes fonctions. C’est alors en 2017, qu’elle sera portée à la tête de Ecobank Cameroun.

La concernée a débuté sa carrière en 1998 en tant qu’analyste chez Standard Chartered Bank Cameroun, avant de rejoindre Ecobank Cameroun en 2004 en tant que Chargée de Relations dans le Département commercial de l’époque.

En 2005, elle a intégré la direction de la Banque d’affaires de Citibank Cameroun et y a atteint le rang de Vice-Présidente Résidente (RVP) avant de revenir à Ecobank Cameroun en 2011.

En rappel, l’Apeccam, association à but non lucratif répresente les intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, d’informer ses adhérents et le public, d’étudier les questions d’intérêt commun et d’élaborer des recommandations s’y rapportant en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux, ainsi que l’organisation et la gestion des services d’intérêt commun.