Cameroun : Hausse du prix du poisson

Le prix du poisson connaît un renchérissement au Cameroun depuis quelques jours, le carton de poisson ayant connu une augmentation moyenne de 4000 francs CFA, a constaté APA mardi à Douala, la métropole économique du pays.Un tour au marché Central de Douala a permis de constater que le carton de poisson de 20 kilogrammes est par exemple passé de 25 000 francs CFA à 28 000 francs CFA ou 29 000 francs CFA.

Une hausse qui se rĂ©percute directement sur les vendeurs de poisson en dĂ©tail, « obligĂ©s d’ajouter entre 100 francs CFA et 150 francs CFA sur le tas pour s’en sortir », selon Micheline, vendeuse de poisson au marchĂ© Ndokoti dans le 3è arrondissement.

De part et d’autre, on invoque des « difficultĂ©s » pour s’approvisionner en poisson, d’autant que « les importateurs disent ne pas pouvoir payer leurs fournisseurs, du fait des retards dans le transfert des fonds et du renchĂ©rissement des coĂ»ts de transfert ».

Selon des informations concordantes, les frais d’envoi de fonds Ă l’Ă©tranger ont Ă©tĂ© revus Ă la hausse, compliquant ainsi la donne, puisque « c’est l’un des moyens que nous utilisons le plus pour payer nos fournisseurs », a expliquĂ© un importateur.

Selon toute vraisemblance, le « jeu de cache-cache » que se livreraient importateurs et grossistes seraient la principale cause de cette hausse, qui, « curieusement, intervient après les fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui constituent gĂ©nĂ©ralement une pĂ©riode de grande consommation », indique-t-on.

Il n’en fallait pas plus pour que certains consommateurs ne redoutent plutĂ´t une « inflation organisĂ©e » par des commerçants pour « se remplir des poches ».

D’après des statistiques compilĂ©es de l’Organisation mondiale pour l’agriculture (FAO), le Cameroun dont l’offre en matière de poisson est estimĂ©e Ă 30 000 tonnes par an, accuse un dĂ©ficit annuel de 110 000 tonnes.

ConsĂ©quence, le Cameroun se tourne vers l’importation du poisson pour une enveloppe de 125 milliards de francs CFA chaque annĂ©e, ce qui constitue la denrĂ©e alimentaire la plus Ă©levĂ©e, juste après le riz.