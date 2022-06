Cameroun-hébergement : Douala va s’enrichir de deux nouveaux hôtels Hilton

Hilton Douala et Hilton Garden inn Douala Akwa sont les deux nouvelles réalisations annoncées dans la capitale économique du pays.

A la suite de la signature d’accords en vue de développer son portefeuille au Cameroun, Hilton annonce ce lundi 20 juin, la création de deux nouveaux hôtels à Douala. Il s’agit de Hilton Douala et Hilton Garden inn Akwa. Selon les porteurs du projet, la réalisation de ces deux édifices se fera respectivement en quatre ans et en deux ans.

En effet, le projet Hilton Douala prévoit un hôtel de 210 chambres et suites, des restaurants de spécialités, un bar sur le toit, un salon exécutif. D’autres espaces de détente et de loisirs y sont prévus. Il s’agit d’une piscine extérieure au dernier étage, d’un club de remise en forme, d’un spa à service complet, etc. le tout sera dans un ensemble plus vaste comprenant le Hilton Douala dans une tour reliée à une autre tour de bureaux commerciaux. Il sera construit au quartier Bonanjo. La fin des travaux est prévue en 2026.

Quant à Hilton Garden inn, il sera construit au quartier Akwa. Il est destiné à l’hébergement de catégorie moyenne et comprendra 111 chambres, une piscine et un bar sur le toit, un salon, un centre de remise en forme et six salles de réunion. Son ouverture est prévue en 2024.

Selon Andrew McLachlan, « l’expansion de notre portefeuille à Douala marque notre engagement envers le Cameroun et plus largement l’Afrique centrale » déclare le directeur général chez Hilton.