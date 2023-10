Cameroun : Henriette Ekwe lance un processus de rapprochement des factions de l’UPC

L’objectif de cette opération est de parvenir à la conciliation des différentes branches de l’Union des populations du Cameroun avant les prochaines élections prévues en 2023.

En vue des élections municipales, législatives, régionales et la présidentielle de 2025, Henriette Ekwe initie un plan d’unification des factions de l’UPC existantes au Cameroun. Le prétexte des consultations électorales avenirs semble s’adosser sur le rejet des listes multiples du parti du crabe lors des législatives et municipales de 2020 et lors des sénatoriales de 2023. Une expérience que l’ancienne journaliste ne voudrait pas revivre dans les prochains mois.

Pour cela, elle a pensé le concept du « Plus petit dénominateur commun » (Ppdc). Le projet vise, en trois étapes, à concilier les divisions de l’UPC et à créer un cadre formel de leur déploiement lors des prochaines élections. La première étape consiste à rassembler les représentants de différentes factions du parti. La célébration du 63è anniversaire d’assassinat de Felix Moumié, ancien leader de l’UPC, le 03 novembre prochain, offre l’occasion de réunir 25 cadres des différentes factions à Douala. Il sera question d’identifier les obstacles à l’élaboration des listes consensuelles pour les élections.

Après cette étape, le plan d’Henriette Ekwe prévoit deux autres au cours de l’année 2024. En février pour établir les règles sur la base desquelles l’élaboration des listes communes se fera. Le même plan prévoit la présentation de ces termes au public le 10 avril 2024 à la faveur de la célébration de l’anniversaire de création du parti d’opposition historique.

L’initiative se présente ainsi comme une opportunité pouvant déboucher sur la fédération de toutes les factions du parti pour revenir à l’Union de base. Seulement en observant l’évolution des querelles autour de cette organisation politique, il est évident que l’esprit de division qui y règne depuis 1992 ne serait pas expulsé avec aise.