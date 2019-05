Cameroun: Huawei étend sa certification en télécoms aux étudiants

200 étudiants bénéficieront de la formation et de la certification internationale que lance l’entreprise Huawei.

L’Ecole nationale supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication (SUP’PTIC) a lancé lundi, 22 mai, la formation de 200 étudiants qui vont bénéficier du programme Huawei ICT academy.

La formation–essentiellement pratique–sera assurée par quatre enseignants de SUP’PTIC préalablement formés par l’entreprise Huawei. Ils ont reçu la certification internationale y afférente le 12 mars dernier. Il leur revient désormais de transférer le savoir acquis aux étudiants des filières « Computer Network Engineering», «Telecommunications Network Engineering», «Radio Communication Engineering », parvenus au terme de leur cursus.

La formation porte sur les éléments basiques des télécommunications, développement des concepts et solutions aux problèmes des télécommunications. D’une durée de dix semaines. Elle sera dispensée gratuitement à cette première promotion. A terme, la structure aura développé un véritable écosystème pour le partage des connaissances répondant aux normes internationales, a expliqué le directeur des relations publiques de Huawei Cameroun, Benoït Wu, mercredi.

Les jeunes qui se démarqueront auront la possibilité de participer au programme « Seed for the Future », et d’effectuer ainsi un stage dans les laboratoires de Huawei en Chine.