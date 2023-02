Huawei Cameroun a organisé le 31 janvier 2023 l’examen national final de son concours phare, « Huawei ICT Competition» édition 2022-2023, simultanément à Yaoundé à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé et à Douala à l’Institut Universitaire de la Côte.

L’édition 2022-2023 de Huawei ICT Compétition connait ses finalistes. sur 486 étudiants enregistrés à cette compétition depuis octobre dernier, 50 candidats ont été retenus pour participer à cette prochaine étape. Les détails.

Par la suite, les 10 candidats ayant obtenu les meilleures performances seront les gagnants au niveau national. Il faut souligner que 06 d’entre eux seront sélectionnés pour poursuivre la compétition au niveau régional et ainsi représenter le Cameroun à l’international. Ils formeront 02 équipes constituées de 03 étudiants chacune : une équipe pour la spécialité Network Track et une autre pour la spécialité Cloud Track.

En 1 heure et 30 minutes, les candidats ont répondu à 90 questions axées sur les concepts : Datacom, Security, WLAN pour les candidats enregistrés à la spécialité Network ; et services Cloud, stockage de données, Big data et l’intelligence artificielle pour les candidats enregistrés à la spécialité Cloud.

Happi ONDOBO étudiant à l’IAI Cameroun souligne l’importance de cette compétition : « Pour un début, il y’a la possibilité de faire un stage à HUAWEI, qui est proposé. Aussi, j’ai acquis certaines compétences que je ne croyais pas pouvoir avoir… compétences en cloud. Il y’a également des prix qui pourraient m’aider parce que présentement je suis étudiant à l’IAI Cameroun en troisième année et cela pourrait m’aider à poursuivre mes études de manière plus approfondie. J’ai tellement de projets, mais mon projet principal c’est d’avoir la plus grande entreprise technologique en Afrique ».

Pour mémoire, « Huawei ICT Competition » est un concours international organisé chaque année par Huawei depuis 2015 à la suite du programme « Huawei ICT Academy » qui encourage le transfert de compétences à la jeunesse camerounaise dans le domaine des Technologies de l’information et de la Communication (TIC). Lancée pour la 1ère fois en 2019 au Cameroun, « Huawei ICT Competition » a pour but de mettre en compétition sur la scène nationale et internationale les connaissances théoriques et pratiques des étudiants passionnés des TICs.