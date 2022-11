Cameroun : il surprend ses enfants en plein acte à caractère incestueux et frôle la crise cardiaque

C’est à son retour de voyage que Joseph B a surpris son fils de 24ans et sa fille de 19 ans en train de revisiter le kamasutra.

Joseph B est veuf depuis cinq ans. Il joue ainsi le rôle de père et de mère pour élever ses deux enfants avec qui il habite sous le même toit. L’aîné, Bonaventure a 24ans et est technicien dans une entreprise industrielle et sa petit-sœur, Marie-Noëlle âgée de 19ans est étudiante.

Jeudi dernier, leur père, prénommé Joseph, décide d’effectuer un voyage pour le village. Il prévient ses deux enfants qu’il va rentrer dimanche. Mais au petit matin de ce dimanche, il appelle ses enfants les informant qu’il ne pourra plus être de retour ce dimanche car la personne censée le ramener a eu un imprévu. Une situation qui a sans doute donné le champ libre à nos deux tourtereaux. Ils ont donc profité du report du voyage de leur père pour se jeter à l’eau.

Sauf que, Joseph a réussi à trouver un véhicule qui allait à Douala. A peine a-t-il foulé les pieds dans son quartier PK18, qu’il téléphona à ses enfants afin qu’ils viennent l’aider à porter les provisions ramenées du village. Mais ses efforts seront vains; personne ne va décrocher le téléphone.

Joseph se débrouille ainsi pour arriver chez lui. Arrivé à la maison familiale, la porte principale est fermée. Bien qu’il en ait la clé, il décide plutôt d’aller vérifier l’entrée de derrière. Ouverte, il entre mais constate que la chambre de son fils est fermée et se dirige vers celle de sa fille. Joseph décide de toquer et l’ouvre aussitôt. Surprise totale. Il trouve ses deux enfants nus, l’un au-dessus de l’autre en train de se livrer aux arts du lit. Les deux sursautent voyant que leur géniteur est à la porte. Ce dernier n’arrivant pas à supporter le choc, s’effondre en poussant des hurlements.

C’est alors que des voisins accourent; entre-temps, les enfants-amants font vite de s’habiller. Les voisins arrivés cherchent à savoir ce qui se passe. C’est tout à sa peine que Joseph explique et parle de sorcellerie estimant que ce qu’il a vu annonce sa mort prochaine; après quoi il a fait un malaise. Sur son lit d’hôpital, Joseph a dit à un de ses neveux, « qu’ils quittent ma maison au plus vite et aillent continuer leur mariage ailleurs ». Aux dernières nouvelles, le papa est toujours hospitalisé.

Source : Cameroon Tribune.