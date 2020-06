Cameroun : il y a 17ans que le N°17 des Lions Marc-Vivien Foé est mort sur le champ de bataille

Ce 26 juin 2020 est jour de commémoration de la mort de l’ancien milieu de terrain du Cameroun, décédé il a 17 ans lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations en France.

À vingt-huit ans, le Camerounais Marc-Vivien Foé, victime en plein match d’une crise cardiaque lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations 2003, décède quelques instants plus tard.

Marc-Vivien Foé s’est écroulé seul, sans le moindre contact, sur le gazon de Gerland, à Lyon. Mario Yepes, le défenseur central colombien du FC Nantes, fait signe à Éric Djemba-Djemba, son coéquipier chez les Canaris. Winfried Schäfer, le sélectionneur allemand des champions d’Afrique 2002, procède dans la foulée au changement. Valéry Mezague (lequel décédera lui aussi d’une attaque cardiaque, en France, onze ans plus tard) entre, tandis que Foé est évacué sur une civière vers l’antenne médicale du stade. Il y a déjà plus d’une heure que les Lions Indomptables mènent à la marque, grâce à un but de Pius N’Diefi (9e).