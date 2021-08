Cameroun : inauguration du nouveau Centre national de production des passeports

Situé près du Palais présidentiel à Etoudi dans le premier arrondissement de Yaoundé, cet édifice moderne fonctionnel depuis le juillet dernier, est officiellement inauguré ce 25 août 2021 par le Ferdinand Ngoh Ngoh, représentant le chef de l’Etat.

Inauguration ce mercredi du nouveau Centre national de production des passeports. Il s’agit d’un bâtiment à la façade de verre, de couleurs sobres mais remarquables par son blanc et gris. Un parking externe et interne, et une guérite à l’entrée. L’édifice est entouré par une clôture surmontée par des grilles de fer épaisses. Il est construit sur une superficie de près de 1000 m2.

Le Centre national de production des passeports autrefois situé dans un minuscule espace au quartier Nlongkak a muté de siège pour Etoudi, près du Palais présidentiel. C’est le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh, qui procède ce jour à son inauguration officielle, au nom du chef de la l’Etat Paul Biya.

Il faut dire que ce nouveau siège est fonctionnel depuis juillet dernier. Reçoit des demandeurs de passeports sous la nouvelle configuration de souscription en ligne, de délivrance dans un délai de 48 heures moyennant le montant de 110 000 et non plus 75 000 FCFA comme il y a peu.