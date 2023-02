Cameroun-inondations de Yagoua : les Etats-Unis offrent plus de 240 millions de F

L’aide américaine aux victimes camerounaises des dernières inondations, dans la région de Yagoua, a été apportée par l’ambassadeur américain au Cameroun Christopher J. Lamora.

Le 17 février dernier, l’ambassadeur américain, Christopher J. Lamora, est allé à la rencontre des communautés sinistrées pour témoigner la « solidarité » du peuple américain. « Les Etats-Unis sont profondément attristés par la perte incommensurable des vies humaines et des moyens de subsistance. Ils demeurent aux côtés du peuple camerounais en ces moments difficiles. Parce que ces femmes, ces jeunes filles et ces communautés marginalisées sont affectées de manière disproportionnée et mises en danger par des catastrophes naturelles, à l’instar des récentes inondations, USAID fournit également un soutien supplémentaire qui permet de prévenir la violence sexiste ainsi qu’un soutien aux survivants de la tragédie des inondations », a déclaré le diplomate américain.

Les 400 000 $ d’aide humanitaire ont été donnés par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) pour soutenir les familles avec une aide alimentaire d’urgence, une protection, un abri et des kits d’hygiène, rapporte l’agence de presse APO.

Selon les estimations, les inondations ont touché plus de 150 000 personnes et détruit plus de 67 000 acres de terres agricoles dans la région de l’Extrême-Nord. A Yagoua, environ 43 000 personnes ont été touchées par les inondations.

Ces inondations ont entraîné la mort par noyade d’au moins 10 personnes, d’après le préfet du Mayo-Danay, Jean Lazare Ndongo Ndongo. Depuis mi-août 2022, l’Extrême-Nord fait face à des inondations dans plusieurs localités des départements du Mayo-Danay, du Logone et Chari et du Mayo-Tsanaga.