Cameroun : installation des nouveaux directeurs nommés par Paul Biya

Les nouveaux directeurs de l’Enam et de Camtel seront installés à leurs postes respectifs ce vendredi.

Judith Yah Sunday prend officiellement les commandes de la Cameroon télecommunications (Camtel) ce vendredi. Elle y sera installée en remplacement de Kotto Emane, interdit de sorite du territoire depuis le mois de juin 2018.

Judith Yah Sunday est l’épouse de l’ancien Premier ministre camerounais Simon Achidi Achu. Elle est âgée de 53 ans et cumule 25 années d’expérience dans le domaine de la gouvernance et le développement des entreprises.

Judith Yah Sunday est titulaire d’une Licence en économie et d’un master en banques et finances. Par sa nomination vendredi, elle prend le contrôle d’une structure qu’elle connait bien pour y avoir déjà travaillé. Depuis 2006, Judith Yah Sunday y a assumé les fonctions de directrice commercial, directrice régional de Camtel dans les régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, Littoral et Centre.

Elle sera installée en même temps que le nouveau président du conseil d’administration de la Camtel, Mohamadou Saoudi. Agé de 50 ans, celui-ci siègera désormais en lieu et place du Fon Victor Mukete.

Bertrand Pierre Soumbou Angoula est le nouveau directeur de l’Ecole normale d’administration et de magistrature (Enam). Il prend les rênes de cet établissement d’enseignement supérieur à seulement 32 ans.

Le nouveau promu est titulaire d’une Maitrise en en sciences économiques et de gestion obtenue en 2009 à l’Université de Yaoundé II. Il est recruté comme cadre d’administration la même année et affecté au courant de la même année, et affecté au Cabinet civil de la présidence. Il y a travaillé plusieurs mois durant avant d’être envoyé au ministère des Finances.

En 2012, Bertrand Pierre Soumbou Angoula est affecté à la Trésorerie générale de Bamenda en 2012 où il intègre le service de la dépense, du personnel et du matériel.

Il prend la tête d’une école qu’il a eu de la peine à intégrer pour des études. Il réussit au concours d’entrée à l’Enam en 2014, après plusieurs échecs. Dès la fin de la formation, sa promotion est directement intégrée à la fonction publique et en février 2017, à la suite d’un conseil supérieur de la magistrature suprême, Bertrand Pierre Soumbou Angoula est affecté à la Chambre des comptes.