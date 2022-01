Cameroun : installé à la tête de la sous-section RDPC d’Ebanga,  SOO Alain désiré fait des dons aux établissements  scolaires

Des dons en fournitures ainsi que des primes d’excellence aux élèves méritants, remis le 29 décembre 2021 dans cette localité du département de Lékié.

En marge de son installation mercredi dernier comme président de la sous-section du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) pour la localité d’Ebanga par Okala dans la Lékié, SOO Minyebelle Désiré, a offert d’importants dons. Dons en matériel didactique, fournitures scolaires, chaises et tables de bureau au profit des écoles publiques de cette circonscription administrative notamment l’école publique d’Ebougsi. Le donateur du jour a par ailleurs primé les meilleurs élèves.

« Ce don vient à point nommé au moment où notre école accuse des besoins importants en table blancs et autres matériaux pour son bon fonctionnement. Les enseignants n’avaient pratiquement pas de places assises et du matériel pour dispenser convenablement les enseignements. Avec ce soutien, nous sommes soulagés de cette souffrance. L’acte du Président SOO Désiré est réconfortant et de grande générosité », se réjouit la directrice de l’école publique d’Ebougsi.

Pour le donateur, ce n’est que le début de la mise en œuvre de son plan d’action. « Il s’agit aujourd’hui de donner le ton de notre plan d’action. Notre priorité première et d’être au chevet de nos frères et sœurs. Nous nourrissons l’ambition de faire la politique autrement basée sur les réalisations et non sur les promesses », rassure SOO MINYBELLE Désiré.

Renouvellement des organes de base

Avec l’installation des membres des bureaux de sous-section OFRDPC, OJRDPC et RDPC de la localité d’Ebanga, dans le cadre du renouvellement des organes de base lancé par le parti en mi-2021, la section Lékié Sud affiche désormais complet. La cérémonie d’installation des promus était présidée par NDONGO André Polain, vice-président de la section RDPC Lékié Sud. Y ont également pris part, la Présidente OFRDPC, Aline MODASSI, les chefs traditionnels et les élites locales sans compter de nombreux militants des organes de base présents.

Les populations n’ont pas raté l’occasion d’exprimer leurs doléances aux élites et à la hiérarchie du parti. Ces doléances portent principalement sur : l’amélioration des infrastructures éducatives et du personnel enseignant, la création d’un CETIC à Ebougsi, l’augmentation d’équipement et personnel de santé, l’aménagement des points d’eau et l’installation des services de réseau téléphonique.

Rappelons que les opérations de renouvellement des organes de base du RDPC ont abouti au renouveau de 17535 membres des bureaux des 377 sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC que compte le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais sur les 360 communes du territoire national et 17 représentations à l’extérieure.