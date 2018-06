Cameroun: les insuffisances du plan national d’assistance humanitaire pour les zones anglophones

Plusieurs faiblesses ressortent dudit document diffusé par le Premier ministre mercredi dernier.

Le gouvernement camerounais vient de rendre public son plan d’assistance humanitaire aux personnes déplacées des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Celui-ci révèle avec précision les actions que l’Etat envisage de mener sur le terrain, notamment la fourniture des abris provisoires et la reconstruction de 10 000 maisons (à raison de 500 000 francs CFA chacune), la construction des points d’eau et latrines, la réhabilitation des centres de santé et des écoles, la sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le vivre ensemble, entre autres.

Un instrument de communication pour le gouvernement

La communication est l’arme prisée par chacune des parties dans les griefs qui opposent certains ressortissants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au régime de Yaoundé, depuis la fin d’année 2016. Chacune dénonçant les exactions de l’autre. Et cette guerre de la communication s’est étendue au plan d’assistance humanitaire rendu public mercredi.

Les autorités y dénoncent les différentes attaques perpétrées par les sécessionnistes, passant sous silence les allégations portées contre les militaires engagés dans les opérations militaires sur le terrain. « En dépit des bonnes dispositions du gouvernement, des extrémistes de la diaspora et leurs relais locaux se sont employés à substituer aux revendications corporatistes, un projet sécessionniste… Les populations civiles, notamment dans les zones rurales, ont payé le plus lourd tribut à la guerre haineuse imposée par les terroristes au peuple camerounais », indique le document de présentation dudit Plan.

Les faits y relatifs sont évoqués à la première partie du document réservée à la présentation du contexte dans lequel cette aide intervient. Laquelle devrait apporter des informations sur les conditions de vie des populations déplacées et des réfugiés camerounais au Nigeria, des défis pour les communautés hôtes face à l’afflux des déplacés, … Qui n’y figurent pourtant pas.

Et les populations hôtes alors…

Du plan d’assistance humanitaire du gouvernement, l’on apprend qu’un montant d’un milliard de Francs CFA sera soustrait des 12 milliards requis pour un appui aux réfugiés camerounais. Il n’est toutefois pas fait allusion d’une aide quelconque en faveur des familles d’accueil, dont plusieurs vivaient dans des situations de pauvreté avant d’accueillir leurs proches parents.

Reconstruire des régions minées par des conflits

Le gouvernement envisage de procéder à la reconstruction alors que des conflits se poursuivent dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Par ailleurs, de présumés séparatistes continuent de perpétrer des actes de vandalisme. Si le régime de Yaoundé mène des actions pour un retour à la paix, il ne laisse transparaitre ses projets pour la cause nulle part dans son Plan.