Cameroun-Internet haut débit : Elon Musk annonce le déploiement de starlink en 2024

Après avoir étendu ses services au Nigeria, au Kenya et au Bénin, Starlink cible une trentaine de pays africains confrontés à la difficulté d’accès à un réseau de qualité parmi lesquels le Cameroun.

Après le Nigeria, le Kenya… la société Starlink d’Elon Musk annonce le lancement de son service de connectivité par satellite au Cameroun en 2024. Ce déploiement va permettre aux utilisateurs d’accéder à Internet dans des zones où l’accès Internet n’est pas disponible ou instable.

La République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Zimbabwe seront également équipés du réseau Starlink au courant de l’année 2023. Le Cameroun, le Botswana ou la Namibie seront connectés en 2024. Seuls quelques pays du continent africain n’ont pour le moment aucune date d’arrivée indiquée.

Pour le déploiement des services de Starlink, son fournisseur d’accès à internet par satellite en Afrique, le milliardaire américain s’associe à la plateforme africaine d’e-commerce Jumia. Jumia se verra confier la distribution, aux utilisateurs du continent, des terminaux nécessaires à l’utilisation de Starlink.

Selon la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom Li Likeng, l’accès à l’internet mobile à haut débit a connu une avancée notoire au Cameroun ces dernières années. « Au cours des quatre dernières années, nous sommes passés d’un taux de pénétration du haut débit mobile de 18% à 39%, grâce à une batterie de mesures que nous avons prises pour renforcer la concurrence et la responsabilité règlementaire ».

Sauf que « certaines zones géographiques restent non couvertes et l’accès à l’internet n’a pas encore atteint la couverture universelle. Les prix au détail de la téléphonie mobile et de l’internet semblent relativement élevés, en particulier pour les personnes à faible revenu. Comme de nombreux autres pays au monde, le Cameroun est confronté au défi que représentent les mutations très rapides de l’environnement numérique, qui a rendu certains de nos instruments règlementaires et juridiques superflus ».

Ainsi, l’arrivée de Starlink au Cameroun devrait contribuer significativement à l’augmentation du taux de pénétration d’Internet. Elle va offrir un réseau de meilleure qualité et concurrencer les fournisseurs d’accès internet déjà installés dans le pays. Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de Starlink de s’étendre à travers le continent africain pour répondre aux besoins croissants en connectivité.