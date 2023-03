Cameroun-Islam : début du mois de Ramadan fixé (officiel)

L’annonce est de la Commission nationale du croissant lunaire dans un communiqué en date du 21 mars 2023.

A compter du jeudi 23 mars 2023, les fidèles musulmans entrent dans le mois béni du Ramadan. L’information est connue depuis hier, le 21 mars. « Le croissant lunaire devant marquer le début de Ramadan 2023, n’a été aperçu nulle part sur l’étendue du territoire national ce 21 mars. Par conséquent, le mois de Châbane sera complété à 30 jours et le jeûne débutera, in cha Allah, le jeudi 23 mars 2023 », informe la Commission nationale du croissant lunaire via un communiqué.

L’instance dont le Pr Souley Mane est le porte-parole « souhaite à tous les musulmans un très bon début du jeûne et les invite à intensifier les prières durant tout le mois de Ramadan afin qu’Allah, le Très-Haut, consolide la paix, la santé et la prospérité au Cameroun et dans le monde », peut-on lire. Pendant les 30 prochains jours à compter du 23 mars, les fidèles musulmans vont vivre au rythme d’intenses prières, de privations diverses et de partage selon les prescriptions de l’Islam.