Cameroun – J.0 de Tokyo : l’athlète Emmanuel Eseme éliminé au 200m

Avec un temps de 20’65 secondes, le sprinteur a perdu à l’étape des séries du 200 mètres. Il remet en cause sa préparation.

Invité aux jeux olympiques, Emmanuel Eseme sort à l’étape des séries. L’athlète camerounais a effectué un temps de 20’65 secondes sur le trajet de 200 mètres.

«C’est une compétition, il y a des jours où on gagne et des jours où on perd. C’est vrai que 20’65 secondes, ce n’est pas mon ‘‘personnal best’’; j’ai déjà eu à faire mieux que ça. Initialement, j’étais très stressé. Mais quand je me suis rendu compte que je suis dans la course, je mène la course, je ne sais pas: j’ai paniqué ou bien c’est la fatigue, je ne sais vraiment pas», s’est-il expliqué au micro de la CRTV Radio. Il ajoute que : « Si la préparation à ces jeux était beaucoup plus encadrée, je pense que j’aurais pu faire mieux. La préparation n’a pas été la meilleure qu’il soit».

Un seul athlète reste en course sur les 12 qui constituaient la Cameroon olympic team. Il s’agit de la lutteuse Emilienne Essombe Tiako (lutte), porte-étendard du pays). Emilienne Essombe Tiako combattra le 5 août aux environs de 3h30 du matin.