Cameroun : Jacqueline Dongmo gagne le marché de la distribution des spiritueux de Guinness

Lancé le 28 août 2022, Diageo a publié les résultats de l’appel d’offres relatif au recrutement d’un importateur et distributeur de spiritueux au Cameroun.

« Nous sommes ravis de confier notre portefeuille des spiritueux au Cameroun à une équipe qui connaît très bien nos marques mondiales et emblématiques, et comprend notre façon de faire des affaires, puisqu’elle est le partenaire de Diageo depuis plus de 17 ans. J.D. Distribution and Services Sarl reprendra effectivement l’importation et la distribution des spiritueux Diageo au Cameroun le 13 avril 2023 », affirme le communiqué.

Après avoir vendu son segment bière au Groupe Castel, le Britannique Diageo cède ainsi l’importation et la distribution de sa gamme de spiritueux (Johnnie Walker, vodka Smirnoff, Baileys, Singleton, J&B, Black & white…) au Cameroun.

Avant de décrocher ce contrat, le groupe Gracedom Invest, contrôlé par la Camerounaise Jacqueline Dongmo, a obtenu le marché de production et de distribution des produits de la marque Coca-Cola (Sprite, Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Fanta et Schweppes) à compter du 1er juillet 2022. Gracedom s’est adjugé le contrat auquel Sabc, filiale camerounaise du groupe Castel, et The Coca Cola Company, ont décidé de mettre un terme « d’un commun accord », après 59 ans de collaboration.