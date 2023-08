Cameroun : Jean Blaise Gwet dit s’engager 20 fois à changer le pays

Le président national du Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun prépare l’opinion en vue de l’élection présidentielle prévue en 2025.

Pour la présidentielle prochaine, Jean Blaise Gwet envisage briguer son premier mandat à la tête du Cameroun. En prélude aux opérations électorales, le candidat non encore officiellement déclaré fait la communication au sein de l’opinion pour se faire connaître. Dans ce sens, il se présente comme l’homme par qui le changement du pays que dirige que dirige le président Paul Biya depuis plus de 40 ans viendra.

Le natif de Mbalmayo en 1957 d’un activiste upéciste, Jean Blaise Gwet prend 20 engagements solennels à mettre en œuvre au lendemain de son accession à la magistrature suprême. Ces engagements concernent en général le développement économique, les relations internationales, l’emploi des jeunes, l’amélioration des systèmes de santé et éducatifs, etc.

De façon précise, le diplomate de formation s’engage à préserver la paix, à consolider la cohésion sociale ; à affirmer la démocratie ; encourager les investissements privés ; développer l’agriculture ; favoriser l’emploi des jeunes et lutter contre le chômage ; défendre et protéger les personnes fragiles et vulnérables ; mettre en place un système de santé et de prévoyance sociale plus humain ; améliorer le système scolaire ; favoriser le développement de toutes les disciplines sportives, entre autres.

Même si pour le moment, l’homme politique ne montre pas encore comment il va s’y prendre et la plus-value de ses engagements. Ce qui semble l’occuper pour l’heure, c’est de se faire connaitre par les 28 millions de Camerounais dans un champ politique où des centaines de partis politiques existent.