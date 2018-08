Cameroun : Jean François Channon est le nouveau directeur de la publication du journal Le Messager

Le journaliste âgé de 54 ans était avant sa nomination, le rédacteur en chef délégué chargé du Desk de Yaoundé, au sein du quotidien à capitaux privés fondé en 1979 par Pius Njawé de regrettée mémoire.

A la direction générale du quotidien à capitaux privés Le Messager au quartier Akwa à Douala ce mardi 31 juillet 2018, la salle de rédaction est calme. Trois journalistes pianotent sur les ordinateurs. Blaise Pascal Dassie, le rédacteur en chef, est assis dans son bureau. L’édition du journal n°5118 est posée sur la table, devant lui. Dans l’espace du bandeau réservé au directeur de la publication, un nouveau nom y est inscrit. Il s’agit de Jean François Channon.

A la page 8 du journal, un communiqué signé la veille par l’Assemblée générale de l’entreprise de presse porte « à la connaissance de l’ensemble du personnel et de l’opinion qu’à compter de la date de signature du présent communiqué, Denwo Jean François Channon est nommé au poste de directeur de la publication du journal Le Messager».

Le nouveau directeur de la publication remplace à ce poste Alex Gustave Azebaze, suspendu de ses fonctions le 13 juillet 2018. Le nouveau promu était depuis deux ans le rédacteur en chef délégué, chargé du bureau de Yaoundé. Il a intégré le journal Le Messager il y a 23 ans, d’abord comme pigiste. Il a occupé graduellement les postes de reporter, chef service culture, coordonnateur de la rédaction de Yaoundé, grand reporter, chef service politique, rédacteur en chef délégué.

Agé de 54 ans, Jean François Channon a entamé sa carrière en 1991 par l’Effort camerounais. En 1992, il rejoint la rédaction du Quotidien, puis celle de Challenge Hebdo. Il intègre l’effectif du journal Le Messager en fin avril 1995.

«Je ne suis pas surpris de la nomination de Channon. En termes de profil de carrière, c’est quelqu’un qui a l’esprit du Messager. Je trouve que ça été une très bonne option de regarder les compétences en interne. C’est quelqu’un qui a fait du chemin au sein de cette boite. Il connait les difficultés», indique Blaise Pascal Dassie, le rédacteur en chef.

Les grands chantiers

Le communiqué qui rend publique la nomination de Jean François Channon ne s’étend pas sur les missions à lui assignées. Mais au sein de l’entreprise de presse fondée en 1979 par Pius Njawé de regrettée mémoire, on indique que les premiers grands chantiers sur lesquels le nouveau Dp est attendu tournent autour de la remobilisation et de la redynamisation de l’équipe, dans un contexte marqué par plusieurs mois d’arriérés de salaires. Le nouveau Dp devra en outre tout mettre en œuvre pour relever la qualité du contenu du journal, le vendre et regagner la confiance des annonceurs.