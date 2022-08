Cameroun : Jean Nkuete en tournée d’apaisement dans quatre régions

Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) a entamé par la ville de Bertoua mardi 23 août 2022, une série de visites de travail.

Le climat qui prévaut au sein de certaines délégations régionales du Comité central du Rdpc exige un traitement de proximité. Les blessures et tensions consécutives aux dernières élections parlementaires et locales tenues au Cameroun, méritent d’être soignées et guéries avant les prochains rendez-vous électoraux. Voilà pourquoi Jean Nkuete, secrétaire général du parti du flambeau ardent a entamé un périple dans quatre régions pour porter le message de la paix aux militants.

Premier arrêt, la région de l’Adamaoua. La venue de la deuxième personnalité du Rdpc à Ngaoundéré, capitale régionale, a poussé les militants de base, les autorités traditionnelles, cadres du parti, des membres du gouvernement à se retrouver à l’occasion du meeting au Bois de Mardoc. Leur première attente, écouter le message de la hiérarchie du parti.

« Il est inadmissible que nous ayons perdu les élections régionales dans l’Adamaoua à cause du vote irresponsable et inacceptable contre certains de nos camarades. Le temps est revenu d’engager l’incontournable et l’indispensable chantier de resserrement des rangs d’apaisement et de réconciliation au sein du Rpdc dans l’Adamaoua », a martelé Jean Nkuete, relayé par la Crtv.

Cette prescription trouve son sens dans la mesure où les trois prochaines années seront chargées en matière électorale. Sauf changement de date, les élections sénatoriales sont prévues en 2023. Les législatives, municipales, régionales et la présidentielle auront lieu en 2025.

Le périple du Comité central qui s’est ouvert, va se poursuivre dans la ville de Bertoua à l’Est jeudi le 25 août 2022. Puis la caravane s’ébranlera en direction de Bafoussam à l’Ouest lundi le 29 août 2022. La tournée de réconciliation et de remobilisation prend fin à Ebolowa dans le Sud mercredi le 31 août 2022.