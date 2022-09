Cameroun : JFN Center s’appuie sur le Feicom pour conquérir les collectivités

Une signature de convention a eu lieu ce 16 septembre 2022 à Yaoundé entre le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunal et JFN group.

JFN Group et le Feicom sont en affaires. Les deux entités se sont entendues ce 16 septembre à Yaoundé.« La convention de partenariat que nous signons ce jour est le couronnement d’une collaboration entre nos deux structures qui a fait du chemin et qui a produit des résultats éloquents. Aussi, hormis le Learning Expedition que j’ai déjà évoqué, l’on peut citer le projet Inform’All City financé par le Pricnac et que nous avons gagné au terme d’un appel d’offres éprouvant », a indiqué Alphonse Nafack Président du Groupe.

Les centres d’intérêt de cette convention

Les deux parties ont pour ambition de mener ensemble des projets structurants. Au rang de ces projets, il y a la création d’in incubateur régional dans chaque chef-lieu de Région du Cameroun. « En partenariat avec la fondation E4Impact, nous sommes en mesure de transposer au Cameroun le modèle kenyan du développement local basé sur un réseau national d’incubateurs performants capables d’accompagner lacréation d’entreprise locales à fort impact », a déclaré Alphonse Nafack.

Aussi, la formation des personnels des mairies et communes du Cameroun aux technologies Cloud et aux métiers du futur : notre partenariat avec Google Cloud est une formidable opportunité pour la mise en œuvre réussie d’un tel projet.

Par ailleurs, la transformation digitale du Feicom dans la perspective d’améliorer la productivité du personnel et la performance globale de l’entreprise. Le renforcement des capacités du personnel du Feicom dans le domaine de l’innovation appliquée et du leadership transformationnel ainsi que dans celui du management agile : en partenariat avec BEM, CentraleSupélec, l’ENA de Paris, l’ESSEC de Paris, nous donnons l’opportunité aux cadres dirigeants du Feicom de booster leur créativité et leur intelligence à travers des parcours de formation qui s’appuient sur une mobilité internationale.

Sans oublier, la mise en œuvre par le FEICOM d’une dynamique RSE au profit des personnels admis à valoir leurs droits à la retraite : en partenariat avec E4Impact, nous donnons l’opportunité à cette population de se reconvertir en entrepreneurs, de créer des entreprises à fort impact et partant de continuer à apporter leur contribution à l’édifice du chantier de l’émergence du Cameroun

Cette convention est signée seulement 2 jours après que certains membres du gouvernement (Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat et le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) aient présidé l’inauguration de l’immeuble siège de la représentation régionale pour le Centre, le Sud, l’Est, le Nord, l’Extrême-nord et l’Adamaoua de JFN CENTER installé à Yaoundé.

A la même occasion, les autorités ont procédé au lancement du projet Afawa, initiative de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique.