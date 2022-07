Cameroun : Joel Embiid a obtenu la nationalité française

Le pivot camerounais des Philadelphia Sixers Joel Embiid, qui avait entamé depuis plusieurs mois les démarches afin d’obtenir la nationalité française, a validé la procédure au 5 juillet.

L’information est du quotidien sportif français L’Equipe. Il faut se plonger dans les méandres du journal officiel de la République française pour en extraire une ligne perdue au milieu de centaines d’autres : le 5 juillet dernier, à l’occasion de la publication de deux décrets validés le 4 juillet, le pivot des Philadelphia Sixers Joel Embiid a été officiellement naturalisé français, sans avoir au préalable vécu un jour en France. Il possède simplement une maison, où ses parents peuvent passer des vacances.

Huit jours plus tard, l’information commence à peine à faire surface sur les réseaux sociaux. Elle rouvrira probablement les débats quant à la nécessité ou non de sélectionner l’intérieur en équipe de France pour les prochaines grandes échéances internationales (Mondial 2023 et Jeux de Paris 2024), sachant qu’Embiid ne prendra pas part à l’Euro 2022 (1er-18 septembre). Avec la perspective, sportive et alléchante, d’une association de « Big Men » au côté de Rudy Gobert.

Jusqu’ici, la Fédération française de basketball (FFBB) et le staff de l’équipe de France n’avaient que peu commenté la situation, attendant la fin des démarches et une officialisation. Le joueur, via son entourage, avait fait savoir que la procédure avait été engagée à la demande de la Fédération. Le passeport est désormais en poche.