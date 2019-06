Cameroun : John Fru Ndi libre

Le président national du Social democratic Front (Sdf) a été libéré dans la nuit du 29 juin, après plus de 24h en captivité.

Hier 29 juin, à un peu plus de 21h, des informations faisant état de la libération de l’opposant Ni John Fru Ndi circulent. Informations confirmées plus tard par sa famille politique.

Dans un communiqué, Jean Robert Wafo, le « ministre de la communication » du Sdf annonce la libéération de l’opposant. Ce dernier avait été kidnappé plus de 24h plus tôt pas des hommes armés non indentifiés, dans sa résidence de Ntarikon, à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Région où sévit depuis près de trois ans, une guerilla séparatiste qui réclame l’indépendance du Cameroun anglophone.

Selon Jean Robert Wafo, le Chairman a été libéré à 21h 30 min et a regagné sa résidence.